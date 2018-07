Vlad, mon deuil vivant

Je comprends que mon titre est un peu, et pour certains, très morbide. Le 29 septembre 2004, j’ai décrit en compagnie de Denis Casavant mon dernier match des Expos disputé à Montréal. Un deuil a envahi ma vie. Une sensation qui réunissait de la colère, de l’agressivité et de la révolte.

Envers qui ? Il y a trop de personnes impliquées dans cette triste histoire pour cibler une personne plus qu’une autre.

Lorsque Gary Carter a été élu au Temple de la renommée en 2003, il méritait une fête mémorable pour souligner son entrée à Cooperstown. Malheureusement, les Montréalais n’avaient pas le cœur à la fête. Les Expos étaient en phase terminale. Ce n’était plus qu’une question de temps pour leur départ vers d’autres cieux.

Quelques années plus tard, il y a eu l’intronisation d’André Dawson et Tim Raines dans le grand temple de Cooperstown. Leurs intronisations, c’est un baume sur mon cœur qui était tellement blessé par l’insouciance de Claude Brochu, un ancien propriétaire qui voulait remplir ses poches d’argent au détriment d’une ville et d’une province qui l’avaient aidé financièrement afin qu’il puisse devenir propriétaire des Expos.

Saison 1995

Au milieu des années 1990, de nombreuses rumeurs envoyaient les Expos à Buffalo ou en Virginie. Malgré le fait que la grève du baseball en 1994 a enlevé toutes les possibilités de voir les Expos participer à une Série mondiale, ce n’est pas cette saison-là qui avait détruit les Expos. C’est la saison 1995 qui a littéralement été le début de la fin de l’histoire des Expos. Au lieu d’offrir des contrats aux meilleurs joueurs, on les a laissés partir pour des voitures usagées.

Voilà Vlad

Après la saison 1997, Pedro Martinez est échangé aux Red Sox. Pour les partisans, il ne restait plus qu’à attendre le départ de l’équipe vers une autre ville. Mais c’était mal connaître un certain jeune voltigeur du nom de Vladimir Guerrero. Ce jeune voltigeur que j’avais vu pour la première fois sur les terrains auxiliaires au camp d’entraînement à Jupiter et ensuite dans les ligues d’hiver en République dominicaine. Combien de fois je l’ai vu affronter les lanceurs adverses sur un jeu vidéo avant le match.

Vlad est revenu en force en 1998 après avoir raté plusieurs matchs en raison de blessures lors de son année recrue. Il a établi un record d’équipe auparavant détenu par Henry Rodriguez avec 38 coups de circuit ! En 2000, il a établi la nouvelle marque d’équipe avec 44 coups de circuit. Le cri de ralliement n’était plus « OH HENRY », mais plutôt « VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIRRRRRRR ! »

J’ai été témoin de deux des plus longs coups de circuit jamais frappés au Stade olympique. L’ancien joueur des Pirates Willie Stargell a réussi l’exploit au champ droit. Maintenant, laissez votre imagination voyager dans le passé en écoutant ma voix décrire cet épisode de l’histoire des Expos lors d’un match au Stade olympique.

« Le grand Vlad est toujours aussi électrisant au bâton qu’un Babe Ruth, mais à titre de frappeur droitier. Le lancer ... Vlad regarde passer le tir bas à l’extérieur ... Le voltigeur des Expos est certainement le frappeur de l’histoire qui a le plus de puissance au bâton ... Le lancer, la balle est frappée en hauteur, très haut, très loin AAAAAA BONSOIR ELLE EST PARTIE ! Vladimir vient de frapper le plus long de l’histoire du Stade olympique dans la gauche ! VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIRRRR ! »

L’influence de Felipe

Plusieurs personnes ont eu une influence sur la carrière de Vlad, mais jamais comme Felipe Alou. Lors de son arrivée dans le baseball majeur, Felipe a réuni ses instructeurs pour leur donner la ligne de conduite entourant Vladimir. Il leur explique qu’il commettra beaucoup d’erreurs, mais il ne faut pas changer son style de joueur.

Felipe a expliqué souvent les rudiments du baseball au grand Vlad. Avant un match, sous les gradins, Felipe lui présentait des joueurs vedettes afin qu’il puisse discuter avec eux pour mieux comprendre le travail qu’il devait faire pour devenir une vedette. Felipe avait vu juste !

J’aurais pu vous parler de ses nombreuses présences au Match des étoiles dans l’uniforme des Expos, mais cela aurait été trop facile.

Aujourd’hui, Vladimir sera intronisé au Temple de la renommée. Merci Vlad, car grâce à toi, mon deuil des Expos est plus facile à supporter. Il est composé de souvenirs mémorables de tous les joueurs de l’histoire dont du dernier des plus grands, Vladimir Guerrero.