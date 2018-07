6 bars de Montréal où vivre un «french» parfait

De la lumière tamisée. De la musique forte, mais pas trop. Un clin d’œil. Un sourire un coin. Bang!

Que ce soit au coin d’une rue, dans une voiture, à la sortie d’un bar ou dans un autobus de la STM... Le «french» parfait arrive souvent sans crier gare!

Pour mettre toutes les chances de votre côté et vivre un «french» parfait (ou presque), voici 6 bars où vous devriez amener votre date.

1. Le Majestique

Une publication partagée par Cam Laroche (@camlaroche) le 24 Janv. 2018 à 5 :30 PST

Le look rétro, les cocktails délicieux et les assiettes de fruits de mer ont tout pour rendre votre soirée mémorable. Que vous y alliez pour un verre ou pour manger une bouchée, le Majestique est un bar absolument magnifique (et un brin romantique).

4105 boul. Saint-Laurent

2. A Bar

Une publication partagée par Nikita (@nikklesz) le 19 Déc. 2017 à 5 :21 PST

Le A Bar est un secret bien gardé de la rue Rachel. Vous y trouverez de la bière pas chère et des jeux de Jenga. L’endroit est minuscule et l’ambiance y est toujours chaleureuse.

213 rue Rachel Est

3. Loïc

Une publication partagée par charlotte (@charlotte_sauve) le 23 Juin 2018 à 12 :55 PDT

Ce bar à vin du quartier Saint-Henri est certainement l’endroit tout indiqué pour une date réussie. Vous pourrez y boire du vin nature et y manger des assiettes de produits locaux et délicieux. La terrasse est aussi vraiment belle.

5001 rue Notre-Dame Ouest

4. Le Snowbird Tiki Bar

Une publication partagée par Snowbird Tiki Bar (@snowbirdtikibar) le 24 Mars 2018 à 12 :18 PDT

Si vous avez envie d’un «french» exotique, rendez-vous au Snowbird Tiki Bar. Vous pourrez y boire des cocktails décadents servis dans des verres en forme d’ananas et prendre des selfies dans un décor absolument unique.

6714 boul. Saint-Laurent

5. Bar Kabinet

Une publication partagée par 𝘑𝘌𝘚𝘚 𝘔𝘈𝘙𝘊𝘏𝘈𝘕𝘋 ☽ (@jay.k.em) le 27 Mars 2018 à 7 :07 PDT

Ce petit bar russe du Mile-End se spécialise en cocktails (et en premier rendez-vous). Le décor chaleureux composé entre autres de velours est idéal pour charmer l’être aimé et échanger un «french» mémorable. On dit ça comme ça.

92 avenue Laurier Ouest

6. Le Ritz PDB

Une publication partagée par Val Lemaire (@vallemaire) le 20 Avril 2018 à 6 :37 PDT

Si vous préférez sortir dans un bar pour assister à un spectacle ou à une soirée spéciale, le Ritz PDB est l’endroit tout indiqué! Vous pourrez y découvrir des groupes musicaux émergeants ou encore danser jusqu’aux petites heures du matin durant leurs nombreuses soirées thématiques. Une belle place où faire de belles rencontres.

179 rue Jean-Talon Ouest

Pour découvrir les meilleurs spots où sortir à Montréal (et dans les environs), suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!