BASTIEN, Murielle

née Holloway



À St-Jérôme, le 27 juillet 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Murielle Holloway, épouse de feu M. Méril Bastien.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (Christian), son fils Normand (Evelin), sa petite-fille Marilyne (Jesus), ses deux arrière-petits-enfants Camila et Matias, son frère Robert, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 31 juillet 2018 dès 17h au:418, BOUL.LABELLEROSEMÈREUn hommage aura lieu ce jour même au salon à 20h.