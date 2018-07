À voir au Festivent

Avec Bryan Adams en tant que grande vedette de l’événement et des prestations de Billy Talent, NOFX et Éric Lapointe à l’horaire de sa scène principale, la 36e édition de Festivent sera coulée dans le rock. La présence de Voivod sur la scène secondaire donnera même une couleur métal à cette programmation 2018. Les amateurs de country, de folk-pop et de hip-hop n’ont pas été oubliés puisque Robby Johnson (scène Loto-Québec) de même que les Dead Obies et Kaïn (scène Hydro-Québec) seront aussi de la fête. Festivent prend son envol mercredi soir et se tiendra jusqu’à dimanche.

1ER AOÛT

Billy Talent (scène Loto-Québec)

2 AOÛT Bryan Adams (scène Loto-Québec)

Dead Obies (scène Hydro-Québec)

3 AOÛT

NOFX (scène Loto-Québec)

Kaïn (scène Hydro-Québec)

4 AOÛT

Robby Johnson (scène Loto-Québec)

Voivod (scène Hydro-Québec)

5 AOÛT