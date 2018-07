Accident de parapente: onde de choc à Mont-Saint-Pierre

L’accident de parapente qui a coûté la vie à Aziz Mahdvari, dimanche, à Mont-Saint-Pierre en Gaspésie, a ébranlé la communauté locale.

L’homme de 42 ans, d’origine iranienne, résidait dans la région de Québec. C’était un parapentiste de vol expérimenté.

Beaucoup d'incompréhension entoure les événements. L'autopsie permettra de déterminer la cause exacte du décès.

L'accident est survenu dimanche midi au Festival du vol libre, qui prenait fin en soirée.

«Il a réussi son atterrissage d'urgence sur les roches qui avancent dans la mer. Il a atterri, mais semble-t-il qu'il n'a pas réussi à maîtriser son parapente. Il n'aurait pas réussi à se détacher et un coup de vent l'aurait projeté dans le fleuve», a expliqué Jean-Sébastien Cloutier, président de la corporation du tourisme de Mont-Saint-Pierre, à TVA Nouvelles.

L'organisation dispose d'un zodiac toujours prêt à intervenir en cas de problème. La piste officielle d'atterrissage se trouve un peu plus loin du fleuve.

«Nous, quand on a vu qu'il était en difficulté, on a mis tout de suite le zodiac à l'eau et on s'est dirigé vers lui. On a pratiqué des manœuvres», a dit avec émotion M. Cloutier.

«Ça se passe rapidement aussi. C'est un accident, c'est très triste. On pense beaucoup à la famille», a-t-il ajouté.

Il y a plusieurs mesures de sécurité entourant l'événement. Des rencontres de sécurité sont organisées avec les pilotes et de l'encadrement est offert.

Une soixantaine d'amateurs de parapente et de deltaplane participent à cet événement chaque année.