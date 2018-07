Complément d’information sur le Virement Interac

Je lisais ce matin l’histoire de celle qui avait vendu son chien à quelqu’un qui lui avait fait un Virement Interac pour payer et qui s’était fait frauder. Suite à quoi, autant vous qu’elle, mettiez les gens en garde contre cette forme de paiement. Je pense que vous n’avez pas lu ce qui suit pour dire ça.

« Le service Virement Interac est protégé par de multiples niveaux de sécurité et nous travaillons en collaboration avec les institutions financières afin d’identifier et de bloquer les transactions frauduleuses. Tant les expéditeurs que ceux qui reçoivent un virement sont identifiés par leur institution financière à travers des mécanismes d’authentification, que ce soit pour des services bancaires en ligne, ou mobile. Parfois une institution financière peut inspecter des comptes afin d’identifier des crimes financiers et agir en conséquence, mais c’est une décision qui appartient à l’institution financière. »

Rachel

Je souhaiterais croire cette assertion faite par le service Virement Interac. Mais comment expliquer autrement que par une possibilité de fraude, le fait que cette personne se soit fait flouer par quelqu’un ayant volé l’identité de quelqu’un d’autre? Le système est donc loin d’être aussi étanche qu’on le prétend.