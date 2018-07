Coupe Rogers : Simona Halep et Rafael Nadal sont les favoris

Tennis Canada a annoncé lundi la liste des têtes de série pour l’édition 2018 de la Coupe Rogers, présentée à Montréal et à Toronto.

Les deux numéros un du monde seront à la tête de leur tableau respectif alors que Rafael Nadal évoluera à Toronto et que Simona Halep mènera la compétition à Montréal.

L’ordre des 16 têtes d’affiche a été établi conformément aux classements officiels du lundi 30 juillet de l’ATP World Tour et de la WTA. Ainsi, les 16 meilleurs joueurs de chaque volet composent les têtes de série, alors que les huit premiers obtiendront une exemption pour le premier tour.

«Nous avons un tableau exceptionnel cette année à Toronto grâce à la présence de 19 des 20 meilleurs joueurs de l’ATP et nous attendons avec impatience de les accueillir, a indiqué Karl Hale, directeur de la Coupe Rogers de Toronto, dans un communiqué.

«Le tennis masculin n’a jamais été aussi compétitif. D’ailleurs, comme Andy Murray a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal et que Novak Djokovic sera la neuvième tête de série, nous aurons droit à des matchs palpitants dès le premier tour. Nous avons vraiment hâte de voir qui s’illustrera et sera couronné champion de l’édition 2018 de la Coupe Rogers», a-t-il ajouté.

Champion des éditions 2005, 2008 et 2013, Nadal tentera de rafler un quatrième titre de la Coupe Rogers. L’an dernier, il avait été surpris par le Canadien Denis Shapovalov, qui voudra recréer la magie de 2017 à Toronto.

Photo AFP

Alexander Zverev sera la deuxième tête de série du tournoi et espère défendre son trophée chèrement acquis à Montréal. Le récent champion de Wimbledon, Djokovic, sera aussi à surveiller.

«Je conserve d’agréables souvenirs de mon dernier passage à Toronto et ce tournoi est toujours un fait marquant de mon calendrier, a commenté Djokovic. Les organisateurs s’occupent très bien de nous et les amateurs sont vraiment des passionnés de tennis. Après mon parcours de rêve à Wimbledon, je suis très motivé pour la saison sur le ciment et je suis sûr que je vivrai encore de beaux moments à Toronto.»

Halep à la conquête de sa deuxième couronne

À Montréal, Halep partira à la conquête de sa deuxième couronne après avoir été sacrée championne en 2016. Elle fera face à des adversaires de taille, notamment à Caroline Wozniacki (deuxième), championne de 2010. Les deux joueuses ont d’ailleurs remporté leur premier titre du Grand Chelem cette saison.

Photo AFP

Parmi celles qui tenteront de les freiner se trouvent Angelique Kerber et Serena Williams, finalistes à Wimbledon. Williams est à la recherche d’un premier triomphe depuis son retour au jeu.

«Nous nous attendons à vivre une autre semaine phénoménale, a dit Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers de Montréal. Nous sommes prêts pour un autre tournoi de rêve après l’édition exceptionnelle que nous avons eue l’an dernier.

«Nous avons très hâte de voir les meilleures joueuses du circuit féminin évoluer sur les terrains du Stade IGA. Les vedettes établies comme Simona Halep, nos talents canadiens comme Eugenie Bouchard, les grandes championnes qui sont de retour comme Serena Williams ainsi que les joueuses de la prochaine génération, comme Daria Kasatkina, en mettront plein la vue. Nous procédons aux derniers préparatifs afin d’offrir aux joueuses et aux amateurs une expérience mémorable. »

À Toronto, les 16 têtes de série sont composées de 16 des 17 meilleurs joueurs, alors qu’à Montréal, le top 16 est présent.

Les 16 têtes de série ne peuvent pas s’affronter avant le troisième tour. Les tirages officiels déterminant les affrontements potentiels de la semaine seront effectués le vendredi 3 août.

Liste complète des têtes de série :

À Montréal :

Simona Halep (ROU)

Caroline Wozniacki (DEN)

Sloane Stephens (USA)

Angelique Kerber (GER)

Elina Svitolina (UKR)

Caroline Garcia (FRA)

Garbiñe Muguruza (ESP)

Petra Kvitova (CZE)

Karolina Pliskova (CZE)

Julia Goerges (GER)

Jelena Ostapenko (LAT)

Madison Keys (USA)

Daria Kasatkina (RUS)

Venus Williams (USA)

Elise Mertens (BEL)

Ashleigh Barty (AUS)

À Toronto :