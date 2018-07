De la litière pour chat aux voitures autonomes

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Il n’y a jamais eu autant d’argent disponible pour les start-up qui vont changer les règles du jeu dans plusieurs marchés. Régulièrement, Le Journal va recenser pour nos lecteurs les investissements marquants de la semaine.

Une litière pour chat « spéciale » signée Blücare

La start-up de Boucherville qui a développé des tests de dépistage de maladies pour chiens et chats vient de mettre la main sur un prêt d’un demi-million $ d’Ottawa. Elle va investir plus de 4 millions $ et créer 13 emplois d’ici la fin de l’année. Blücare a inventé des granules qui s’ajoutent à la litière, capables de détecter une trentaine de maladies.

La techno médicale prend sa place

Photo courtoisie

L’Université McGill et l’incubateur de l’ÉTS lancent leur première cohorte conjointe en techno médicale. Les deux institutions veulent travailler ensemble pour aider les start-up à commercialiser leurs produits. Le directeur général du Centech, Richard Chénier, souhaite s’inspirer du MIT pour que Montréal s’impose à son tour dans le monde.

7 millions $ pour Inversago Pharma

La start-up montréalaise Inversago Pharma a acheté les droits d’ingrédients de médicaments inventés il y a dix ans pour traiter l’obésité... pour les améliorer. La jeune compagnie dit avoir trouvé une façon de minimiser leurs effets négatifs sur le cerveau humain. Avec ces nouveaux millions $, Inversago Pharma va commencer la phase test.

Un nouveau rival d’Alibaba entre en bourse

Photo Nasdaq, Inc.

La start-up chinoise Pinduoduo, qui veut détrôner le géant Alibaba, est entrée en bourse la semaine dernière en levant plus de 2 milliards . La plateforme de commerce en ligne lancée en 2015 de Shanghai vend un peu de tout. Elle mise notamment sur la marchandise à bas prix pour séduire les consommateurs toujours plus gourmands.

Intact met 4 M$ dans une start-up de voitures autonomes

Photo tirée du Twitter de Voyage

La compagnie d’assurances torontoise de 13,5 milliards $ Intact injecte près de quatre millions $ dans la start-up californienne de voitures autonomes Voyage. Pour ce projet, la jeune entreprise prévoit recueillir les précieuses données et les envoyer à une équipe de 50 chercheurs d’Intact basés à Montréal, selon Bloomberg.