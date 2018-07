Des coyotes qui n'ont plus peur des humains

Les trois attaques de coyotes impliquant des enfants survenues au cours des derniers jours à Montréal ont de quoi inquiéter, mais ce ne sont pas tous les coyotes qui représentent un danger, prévient une spécialiste de la question.

Les bêtes problématiques sont en effet celles qui ont un comportement atypique parce qu’elles ont été acclimatées à la présence des humains.

Par exemple, le coyote qui a mordu une fillette dans le parc des Hirondelles, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, «n’a pas un bon comportement, n’a pas un comportement de coyote qui est celui de fuir l’être humain», a indiqué Jennifer Marchand, éducatrice-naturaliste pour le Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels de l’environnement (GUEPE).

Leur réflexe inné serait de déguerpir en nous apercevant, parce que nous constituons des prédateurs pour eux, «mais lorsqu’ils sont habitués et qu’ils voient un avantage à être près des humains», ils perdent cette crainte naturelle.

Mme Marchand est bien consciente que les badauds nourrissent les coyotes en ne pensant pas mal faire. Mais elle tient à rappeler que les coyotes urbains, malgré l’impression qu’ils laissent, disposent suffisamment de nourriture. «S’ils sont ici, c’est qu’ils ont en masse de nourriture, donc on n’a pas besoin d’intervenir», a-t-elle indiqué.

«Quand on intervient en donnant de l’eau, en donnant de la nourriture, en laissant des restants de table après les pique-niques, en laissant de la nourriture pour nos animaux de compagnie à l’extérieur, on vient modifier les choses et on les habitue à être plus proches de nous», a poursuivi Mme Marchand.

D’ailleurs, le plan de gestion de la faune urbaine de la Ville de Montréal comporte un programme pour effaroucher les coyotes «pour qu’ils perdent cette mauvaise habitude de venir vers nous». Ceux qui sont trop habitués vont être «prélevés», c’est-à-dire sortis du milieu, et leur sort dépendra de plusieurs facteurs, à savoir notamment s’ils représenteront un danger ailleurs.

La spécialiste rappelle que la cohabitation est souhaitée et souhaitable, puisqu’il est évidemment impossible de déplacer tous les coyotes à Montréal. Une situation loin d’être unique, alors que «la plupart des grandes villes en Amérique ont des coyotes».

Quelques conseils

-N'approchez pas et ne nourrissez pas les coyotes.

-Habituez les enfants à ne jamais s’approcher des animaux sauvages.

-Gardez les chiens en laisse dans les parcs et circulez uniquement sur les sentiers aménagés, comme l’exige la réglementation municipale.

-Si vous croisez un coyote, gardez votre calme et laissez à l’animal l'espace nécessaire pour s’enfuir.

-Si le coyote ne part pas ou s’il a une réaction agressive :

-donnez-vous un air imposant en levant vos bras;

-faites du bruit ou criez pour l'apeurer;

-vous pouvez lancer des objets dans sa direction, mais sans le viser directement pour ne pas le rendre plus agressif;

-éloignez-vous en reculant lentement et en gardant un contact visuel avec l’animal;

- évitez de lui tourner le dos, ne courez pas;

-composez le 911 en cas d’urgence.

Source: Ville de Montréal, Cohabiter avec le coyote à Montréal

Pour obtenir des renseignements sur le coyote ou encore pour signaler la présence d'un animal, il est possible d’appeler la ligne Info-Coyote au 438 872-COYO (2696).