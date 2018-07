«Edmond» au TNM, ou comment naissent les classiques

MONTRÉAL | C’est une pièce amusante autant qu’une lettre d’amour à l’art théâtral qu’offre Serge Denoncourt avec Edmond, nouvelle production du Festival Juste pour rire qui vient de prendre l’affiche au Théâtre du Nouveau Monde (TNM).

De 2014 à 2016, Denoncourt a égayé les étés du TNM en revisitant des classiques d’entre les classiques: d’abord Cyrano de Bergerac, puis Les trois mousquetaires et, enfin, Roméo et Juliette.

Après une pause en 2017, le metteur en scène retrouve cette année son terrain de jeu et revient en quelque sorte à la source en présentant Edmond, une comédie d’Alexis Michalik montée pour la première fois il y a deux ans en France et récompensée par une pléthore de critiques élogieuses et de prix prestigieux.

Edmond, c’est Edmond Rostand (ici interprété par un très charismatique François-Xavier Dufour), ce jeune écrivain et poète établi qui, fin 1897, avait peine à faire vivre sa famille à Paris, la «ville la plus chère du monde».

Mais une discussion avec le coloré metteur en scène Constant Coquelin (parfaitement incarné par Normand Lévesque) changera la trajectoire créative de l’auteur, qui promettra à son nouveau mentor une histoire de son cru, marquante, en trois actes, écrite en vers, livrée dans un délai impossible dont il n’a pourtant pas encore couché la moindre ligne sur papier. La seule certitude de Rostand? Son titre, déjà choisi: Cyrano de Bergerac.

Hommage

De là naitra la légende Cyrano, au gré des aléas de l’angoisse de la page blanche d’Edmond Rostand et de toutes les difficultés qui se dresseront dans la gestation de l’œuvre.

On ne ratera d’ailleurs pas les quelques flèches propres à cet univers – encore actuelles! – lancées çà et là. Payées, les répétitions, au théâtre? Allons...

Toutes les splendeurs et misères des planches sont grossies et tendrement saluées dans ce qui ressemble drôlement, ici, à une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre, d’où l’hommage au métier qu’on décèle à travers les blagues et revirements. Car, à travers la fresque d’Edmond, c’est celle de Cyrano qu’on revisite.

On revit par exemple avec bonheur la fameuse scène du balcon, élément fondateur du mythe «Cyrano de Bergerac», qui insufflera à Rostand l’inspiration, tant des caractéristiques physiques de son protagoniste principal que de sa quête.

Le Edmond de Serge Denoncourt est agité, presque nerveux, mais on ne s’y ennuie jamais, même en plus de deux heures. Dans leurs costumes de l’époque, les acteurs (parmi lesquels Émilie Bibeau, Widemir Normil et Catherine Proulx-Lemay) effectuent eux-mêmes les changements de décors – également appuyés par des projections – dans la foulée de leurs déplacements, ce qui ajoute à l’ampleur de leur défi.

On peut voir Edmond au Théâtre du Nouveau Monde jusqu’au 28 août.