Ford préparerait un pickup plus petit que le Ranger

Au printemps dernier, Ford a annoncé son intention d’éliminer les voitures qui composent actuellement son catalogue, à l’exception de la Mustang, d’ici 2020. À ce moment, on avait précisé qu’on prévoyait se concentrer dans les créneaux des véhicules utilitaires sport (VUS) et des pickups.

En plus du très populaire F-150, de ses déclinaisons et du Ranger 2019 qui arrivera sous peu sur notre marché, Ford entendrait ajouter un pickup compact à sa gamme. Le but serait évidemment de satisfaire à un marché le plus vaste possible. C’est ce qu’on a appris grâce au magazine Automobile.

Pour le moment, les détails concernant ce nouveau modèle demeurent très limités. Or, on sait qu’il serait construit sur la même plateforme que celle de la Focus de prochaine génération. Cette nouvelle Focus ne sera d’ailleurs pas commercialisée en Amérique du Nord.

On ignore encore les spécifications de son moteur, de même que les capacités de chargement et de remorquage.

En ce qui concerne le nom de ce futur pickup, les spéculations laissent entendre qu’il pourrait être baptisé «Ranchero» ou «Courier». Produit de 1957 à 1979, le Ranchero était une version utilitaire d’une Ford familiale. Quant au Courier de première génération, il s’agissait d’un pickup compact assemblé en collaboration avec Mazda au début des années ’70.

Bien que la plupart des pickups actuels soient bâtis sur un châssis en échelle, ce nouveau véhicule ne serait pas l’unique joueur du marché. En effet, du côté de Honda, on retrouve le Ridgeline. Proposant une architecture monocoque, celui-ci est animé par un V6 de 3,5 L.