Grèce: une nouvelle sorte d’ânes pour transporter des touristes en surpoids?

Aux grands maux les grands remèdes. Devant l’affluence de touristes avec un surplus de poids, des âniers ont décidé de produire une nouvelle «race» d’ânes plus robustes.

L’âne est pratiquement une attraction touristique des îles Santorin en Grèce. Plusieurs touristes viennent de partout pour monter à dos d’âne et ainsi monter et descendre les pentes de l’île.

Toutefois, les pauvres ânes devaient supporter des touristes de taille forte et ils se trouvent aujourd'hui sérieusement handicapés.

Selon ce que rapporte LAD Bible, les propriétaires d’ânes tentent maintenant d’accoupler leurs ânes avec des mules plus robustes. Et ça marche? L’article est plutôt discret sur le succès de cette stratégie d’accouplement.

Des militants pour la défense des droits des animaux prétendent que cette pratique touristique devrait être abolie. Le poids supporté par les ânes lors des excursions avec des touristes sur leur dos serait trop élevé. Et c’est sans compter les périples durant les jours d’été à la chaleur suffocante.

Le poids n’est pas le seul problème pour l’animal. Des selles mal ajustées lui causent aussi des plaies et des blessures.

Selon un porte-parole de la fondation Help The Santorini Donkeys («Venez en aide aux ânes des îles Santorin») interviewé par le Mirror, la charge soutenue par les ânes ne devrait pas dépasser 20% de leur propre poids.

«Les touristes obèses ou en surpoids combinés avec le manque d'ombre et d'eau, la chaleur et les marches pavées est ce qui cause un tel problème», a-t-il commenté.

Comme l’annonçait TVA Nouvelles, les règlements entourant les excursions à dos d'ânes ont tout de même été modifiés samedi dernier. Les propriétaires d’ânes ont promis de «limiter l'horaire de travail et la charge» des animaux.