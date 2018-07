Le 19 juillet dernier, la plage de Saint-Zotique, une de mes préférées, a dû être temporairement fermée pour la baignade à la suite de tests de qualité de l’eau, effectués la veille dans le cadre du programme Environnement-Plage. Deux jours plus tard, les tests indiquaient une cote B, soit bonne pour la baignade.

La plage a pu être rouverte aux baigneurs par la suite. Sur le coup, la situation m’a un peu surpris, car l’eau pour la baignade à cet endroit est habituellement bien cotée.

Photo courtoisie, Alain Demers

Ce qui influence les cotes

Je me suis demandé ce qui s’était passé. Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas le pipi des enfants dans l’eau ou la pollution chimique qui commande l’arrêt temporaire de la baignade, mais bien la concentration de coliformes fécaux. Souvent, ça vient des goélands qui passent la nuit sur la plage, mais dans ce cas-ci, c’était les bernaches.

Les tests ayant été faits le lendemain d’une pluie, le lessivage des sols entraîne une plus grande concentration de coliformes fécaux dans l’eau. Bien souvent, tout revient à la normale deux ou trois jours plus tard.

Photo courtoisie, Alain Demers

Répertoire à consulter

Même si les tests ne sont pas faits chaque semaine aux endroits suivis par le programme Environnement-Plage, ça vaut le coup de consulter leur site web pour vérifier la cote selon les derniers résultats. Le site répertorie des plages dans presque toutes les régions du Québec. C’est un petit guide bien utile.

Photo courtoisie, Sépaq-Mathieu Dupuis

Certaines plages y figurent, mais ne participent pas au programme, notamment celles de Venise-en-Québec à la baie Missisquoi. On n’a donc aucune idée de la qualité de l’eau et des fluctuations.

Mieux vaut donc s’en tenir à celles dont la cote a été établie. Vous avez le choix parmi des dizaines de plages, dans la région qui vous convient.

En bref

Programme Environnement-Plage Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Répertoire des plages par région : mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/env-plage/

D’autres idées pour le week-end

Vélos à louer pas chers

Le bureau d’information touristique de Saint-Jean-sur-Richelieu loue des vélos pour seulement 10 $ par jour. Les coûts sont de 5 $ par jour pour une remorque d’enfant.

tourismehautrichelieu.com

Laval en pagayant

La vague de la planche à pagaie a atteint le parc de la Rivière des Mille-Îles. À louer sur place pour explorer l’archipel ainsi que des kayaks, des canots et des rabaskas.

parc-mille-iles.qc.ca

Se ressourcer au Balnéa

En plus des bains et des massages, cette réserve thermale de Bromont offre des ateliers de méditation et des sessions de yoga sur planche à pagaie. Fine cuisine santé.

balnea.ca