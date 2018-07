J’ai un peu de difficulté avec ce titre lu dans Le Journal, nous confie B. Martineau : Une résidence haute en couleur. Le terme haut ne devrait-il pas être considéré comme un adverbe et garder le singulier ? Et le mot couleur ne devrait-il pas être au pluriel ? Dans cette formule, haut reste adjectif et prend ainsi la marque du genre et du nombre du mot qualifié : une résidence haute en couleur. En couleur ou en couleurs ? Précédé de la préposition en, le mot couleur prend le pluriel... sauf – généralement – dans la locution « haut en couleur ». Un titre sans fautes, donc ! Sans faute ou sans fautes ? Le mot faute s’écrit avec un s ou sans selon le sens qu’on lui donne. Ex. : sans faute (à coup sûr), il faut écrire sans fautes (sans erreurs). Remettons de la couleur dans cette chronique. L’expression couleur assortie est-elle correcte ? Assorti se dit de choses et de personnes en harmonie. On ne dira pas ce bleu est assorti, mais bien ce bleu est assorti à ce vert.