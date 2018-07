Jarome Iginla se retire en tant que membre des Flames

Jarome Iginla a officiellement annoncé sa retraite, lundi, à Calgary, alors que les Flames ont organisé une cérémonie en l’honneur de l’attaquant qui a joué 16 de ses 20 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au sein de leur organisation.

Le talent et la capacité de l’athlète de marquer des buts importants ont évidemment été soulignés par de nombreux intervenants, mais c’est son leadership qui a marqué les esprits.

Martin Gélinas, qui a été joué avec Iginla pendant deux saisons, s’est remémoré comment son ancien coéquipier pouvait remonter le moral des troubles en seulement quelques mots. Il a également souligné l’apport d’Iginla à l’extérieur de la patinoire.

«Ce qu’il a fait à l’extérieur de la patinoire est incroyable, a dit Gélinas. Je ne l’ai jamais vu refuser de signer un autographe. Il était toujours prêt à donner un coup de main pour une œuvre de charité. C’est un vrai leader.»

«Quand nous avions un nouveau jeune joueur dans l’organisation, c’était facile de lui faire comprendre comment agir en professionnel. Nous lui demandions de simplement suivre Jarome», a renchéri le président des Flames, Ken King.

Le principal intéressé a quant à lui tenu à remercier l’organisation des Flames et l’ensemble de la ville de Calgary.

«Être de retour ici à Calgary c’est spécial. Vous avez été bons pour moi et ma famille, a indiqué celui qui a amassé 1300 points, dont 625 filets, dans la LNH. Ç’aurait été plus facile d’annoncer ma retraite via un communiqué et de ne pas faire un discours, mais je voulais revenir à Calgary pour dire merci aux partisans. Calgary, c’est réellement la maison.»

Il a également remercié ses nombreux coéquipiers, qui «lui ont permis d’avoir une si belle carrière».

Iginla a joué 1554 rencontres dans la LNH avec les Flames, les Penguins de Pittsburgh, les Bruins de Boston, l’Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles. Il a remporté le trophée Art Ross et deux fois le trophée Maurice Richard, mais n’aura jamais réalisé son plus grand rêve, soit soulever la précieuse coupe Stanley.