La planète en alerte (météo)

Rarement a-t-on vu autant de records de chaleur, de sécheresses et de canicules. Du Québec au Japon, en passant par l’Europe et la Sibérie, la planète est sur le gril.

Le plus inquiétant est le réchauffement qui a touché les pays proches du pôle Nord. Le mercure a grimpé jusqu’à 33,7 °C dans le cercle polaire le 18 juillet. La Suède, la Norvège, la Finlande et la Russie, des pays dont une partie du territoire s’étend dans le cercle arctique, n’avaient jamais connu de températures aussi élevées en régions nordiques.

À l’époque, mes collègues du Centre météorologique du Québec et moi devions tracer une ligne rouge, un seuil au-delà duquel ces avertissements allaient être émis. Compte tenu de la littérature scientifique et médicale, nous avions choisi comme critère la valeur de 40 sur l’échelle humidex.

Or, le 2 juillet, au plus fort de la canicule, on comptait plus de 112 régions au Québec et au Canada en alerte de chaleur. Des dizaines de millions de personnes concernées.