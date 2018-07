La transmission manuelle survivra encore un peu chez BMW

Sur cette tribune, il n’est pas rare qu’on vous annonce qu’un véhicule ne sera plus livrable avec une transmission manuelle. C’est le cas notamment de la Subaru Outback ainsi que des Volkswagen GLI et Beetle.

Or, pour notre plus grand bonheur, chez BMW, elle survivra. Mais pas pour tous les modèles ni pour très longtemps.

C’est ce qu’on a appris via Car and Driver. Le magazine américain s’est entretenu avec Frank van Meel, gestionnaire de la division M de BMW. Il a affirmé que les véhicules de prochaine génération qui porteront le prestigieux écusson «M» pourront être munis d’une transmission manuelle.

Bien qu’il soit conscient que les boîtes automatiques sont désormais plus efficaces que les boîtes manuelles, la demande est bel et bien présente. Aux États-Unis, plus de la moitié des acheteurs de la M2 Competition ont choisi cette voiture avec la troisième pédale.

BMW M2 BMW

Cela dit, Frank van Meel demeure réaliste et sait très bien que la durée de vie de la transmission manuelle n’est pas éternelle. Pour lui, il ne fait aucun doute qu’elle est appelée à disparaître dès que la conduite autonome gagnera du terrain. Ces deux types de technologie sont carrément incompatibles à ses yeux.

Il mentionne aussi que l’émotivité l’emporte sur la rationalité lorsque vient le temps de sélectionner le type de transmission. Alors que la boîte manuelle est plus légère que la boîte automatique, cette dernière est moins énergivore et plus rapide.

Pour 2018, la gamme M de BMW comprend les M2 Competition, M3, M4, M5 et M6. Du côté des véhicules utilitaires sport, on retrouve les X5 M et X6 M.