L’électeur électronique

Selon les informations dévoilées par une récente enquête du Journal, les partis politiques ne lésinent pas sur les dépenses quand vient le temps d’amasser des informations à propos de vous.

Non seulement achètent-ils des logiciels ultra-sophistiqués pour vous ficher, mais ils achètent aussi une quantité impressionnante de données que vous semez à droite et à gauche sans trop vous en apercevoir. Êtes-vous vraiment surpris ?

Naïveté

À la lumière de ces informations, à qui doit-on en vouloir ? Est-ce qu’on devrait souhaiter que les partis politiques en sachent le moins possible sur nous, ou qu’ils en sachent le plus possible pour tenter de mieux répondre à nos besoins et à nos aspirations ?

On peut bien s’inquiéter de l’utilisation de nos données personnelles, mais encore faudrait-il réaliser que nous sommes responsables de leur dissémination. Chaque fois que nous répondons à un sondage, chaque fois que nous utilisons une application mobile, chaque fois que nous utilisons une carte fidélité dans un commerce, nous donnons nos informations volontairement.

Ce qui devrait nous inquiéter, c’est surtout le fait que nous sommes trop peu nombreux à réaliser combien nos informations circulent.

Évidemment, personne ne peut inventer un profil sociodémographique de toute pièce. Si les partis politiques arrivent à vous « ficher » aussi précisément, c’est parce que vous le voulez bien. C’est vous qui publiez votre opinion sur tout et sur rien sur Facebook. C’est vous aussi qui utilisez Google pour vous renseigner sur tous les sujets qui vous passent par la tête.

À une autre époque, les informations s’amassaient en écoutant la rumeur au magasin général. Aujourd’hui, l’information s’accumule en observant votre comportement sur Facebook. Aussi simple que ça. Ce que vous croyez faire en privé est finalement beaucoup plus public que vous ne le pensez.

Déshumanisation

Le risque dans tout ça, c’est évidemment celui du bris de confidentialité de vos informations. Est-ce qu’un parti politique pourrait être la cible de pirates informatiques et laisser, par mégarde, fuir vos informations personnelles vers des mains mal intentionnées ? Tout à fait.

Le risque, c’est aussi celui de la perte de contact réel entre les politiciens et la population. Si on se fie de plus en plus à des agrégateurs de données pour tenter de vous connaître, cela signifie aussi qu’on va de moins en moins à votre rencontre « dans la vraie vie ». Ça, c’est triste.

Le profil électronique qu’on se fait de vous est peut-être tout à fait valable quand on veut déterminer les probabilités que vous votiez pour un parti ou pour un autre. Mais est-ce que c’est suffisant pour comprendre vos réelles préoccupations ?

Est-ce que nous nous dirigeons vers un monde où les assemblées citoyennes ne seront plus nécessaires, où le porte-à-porte n’existera plus et où personne ne vous appellera pour discuter d’enjeux avec vous en campagne électorale ? Un monde de « robot call » et de ciblage géographique piloté par des logiciels au lieu d’humains ?

Non seulement c’est possible, mais surtout, c’est d’une tristesse inouïe.