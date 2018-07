L’erreur de traduction toujours pas corrigée

RAWDON | Deux semaines après que Le Journal eut dénoncé une erreur de traduction sur un produit chimique qui pourrait causer de graves brûlures, celui-ci est toujours présent sur les tablettes, malgré ce qu’avait promis le magasin à grande surface.

Un produit vendu chez Home Hardware est indiqué en français comme étant des « cristaux de soude », un produit inoffensif. Or, il s’agit plutôt d’hydroxyde de soude, une matière qui peut causer de graves brûlures. Il s’agit d’une erreur de traduction puisque le produit est bien identifié en anglais « lye crystal ».

Home Hardware affirme avoir donné à ses magasins la consigne d’imprimer de nouvelles étiquettes afin d’identifier correctement le produit en cause.

La consigne ne semble cependant pas avoir pas été prise au sérieux puisque le produit est encore sur les tablettes avec le même étiquetage erroné, comme on a pu le constater lundi dans un magasin de Rawdon, dans Lanaudière.

Corrosif

Les stocks en inventaire sont cependant retenus en entrepôt et ne seront pas mis en marché avant d’être étiquetés correctement, affirme l’entreprise ontarienne.

La soude caustique est un produit chimique très corrosif utilisé en industrie et dans la fabrication de produits ménagers tels que le Drano.

Il faut impérativement porter lunettes et masque de protection lors de son utilisation et respecter certaines précautions sous peine d’éclaboussures pouvant provoquer de graves brûlures chimiques. Comme le chlore, il faut mettre la soude dans l’eau et non l’inverse, et ne jamais mettre le mélange en contact avec du métal.

Santé Canada

Marie-Eve Martineau, qui fabrique des savons et qui avait signalé la situation au Journal, n’en revient pas que le produit soit toujours accessible au public, malgré l’étiquette trompeuse.

« Ça fait plusieurs mois qu’on écrit et qu’on appelle la compagnie pour signaler le problème et rien ne change, c’est incroyable ! »

À la suite du signalement d’il y a deux semaines, Santé Canada, responsable de l’administration et de l’application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) et de ses règlements, affirme collaborer avec Home Hardware pour faire en sorte que le produit soit rapidement retiré de la vente et correctement identifié.

« Le ministère a déterminé que le nom français du produit chimique était incorrectement affiché et le détaillant a accepté de retirer tous les produits de la vente. »

L’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec (OTTIAQ) a tenu à réagir. « Certains textes sont susceptibles de causer des préjudices graves ou irrémédiables lorsqu’ils sont mal traduits. C’est le cas, entre autres, des instructions d’utilisation des produits chimiques. C’est pourquoi il est important de faire appel aux traducteurs agréés », a dit le président, Donald Barabé.