Maxim Martin dévoile qu'il a un fils de 9 ans inconnu du public

Dans un long message Facebook, Maxim Martin a dévoilé qu’il avait découvert il y a quatre ans qu’il avait un fils, désormais âgé de 9 ans.

Une publication partagée par Maxim Martin (@maximmartinhumoriste) le 22 Juil. 2018 à 12 :51 PDT

L’humoriste québécois et papa d’une fille, Livia, s’est confié en toute franchise à propos de William.

«William est né trois mois avant que j’aie arrêté de boire et de consommer. D’ailleurs, je l’appelle mon cadeau de sobriété. Dès le moment où je l’ai rencontré, j’ai remercié le ciel. Déjà que j’ai une fille extraordinaire, la vie me remettait entre les mains un jeune homme tout aussi spécial», indique-t-il sur sa page Facebook.

Une publication partagée par Maxim Martin (@maximmartinhumoriste) le 23 Juil. 2018 à 3 :23 PDT

Maxim Martin ne tarit pas d’éloges à propos du jeune garçon.

«Mon fils a le charisme de son père, sans son air bête. Il a aussi hérité d’un petit côté baveux qui me rend fier. Plus important encore, il a une gentillesse et une compréhension de la vie qui me jettent à terre à chaque fois que je lui parle. J’ai vite compris que mes deux enfants sont de vieilles âmes qui sont ici pour vivre leur vie. Je leur dois tout, car ils ont fait évoluer la mienne d’une façon incommensurable.»

L’homme de 48 ans a indiqué qu’il avait décidé de dévoiler l’identité de son fils maintenant, à la demande de ce dernier.

«Pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant? En toute honnêteté, ça fait longtemps que ça me brûle les lèvres. Ça fait longtemps que je veux le crier sur tous les toits, mais je voulais faire les choses correctement. Alors je me suis dit que j’allais attendre qu’il me le demande.»

Lisez le message touchant de Maxim Martin dans son intégralité juste en bas.