Micheline Lanctôt tourne «Une manière de vivre»

Micheline Lanctôt commençait lundi le tournage de son 11e long-métrage de fiction à titre de réalisatrice, «Une manière de vivre».

Mettant en vedette Laurent Lucas, Rose-Marie Perreault, Gabrielle Lazure, Pierre-Luc Lafontaine, Jacqueline Van der Geer, Paul Doucet, Ariel Ifergan et Robin Aubert, le film raconte l’histoire de trois personnages qui se croiseront, et dont les vies seront à jamais bouleversées par cette rencontre : Colette, qui vient de perdre son mari dans des circonstances tragiques et se reproche de ne pas avoir été à ses côtés, sa fille Gabrielle, qui est boulimique et travaille comme escorte de luxe dans une existence houleuse et sans but, et Joseph, un spécialiste de Spinoza, enseignant en philosophie dans une université de Belgique, et de passage au Québec pour un colloque de philosophes.

Les scènes d’ «Une manière de vivre» seront filmées à Montréal et au nord du Québec jusqu’au 15 septembre.

Micheline Lanctôt signe le scénario en plus de le réaliser, et l’œuvre est produite par Lycaon Pictus.

Le dernier opus de Micheline Lanctôt au cinéma, «Autrui», avait pris l’affiche en 2015. Celle-ci était également du groupe de cinéastes ayant conçu un segment de «9, le film», imaginé par Stéphane E. Roy, et sorti en 2016.