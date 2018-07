Molson vend une bière sans alcool sur Amazon

Molson Coors se lance dans la vente de bières sans alcool sur Amazon, une première au pays, selon l’entreprise qui offre maintenant sa lager dorée premium Coors Edge sur le site marchand du géant d’internet dirigé par Jeff Bezos.

« À l’avant-garde »

« Nous sommes exaltés d’être à l’avant-garde du marché en offrant une bière sans alcool sur Amazon pour la première fois au Canada, alors que la demande de bières à faible teneur en alcool et sans alcool est de plus en plus forte », a déclaré sa chef principale, Commerce électronique et Numérique chez Molson Coors, Tonia Coletta, par communiqué, jeudi.

Selon Mme Coletta, ce produit répond aux exigences des consommateurs qui pourront désormais commander une bière « en tout confort », où qu’ils soient.

Modération et contrôle

Molson veut mettre de l’avant sa Coors Edge sans alcool pour ses clients « qui recherchent la modération et le contrôle ».

Conducteurs désignés, buveurs occasionnels ou consommateurs souhaitant faire un choix plus santé... le brasseur est persuadé que sa bière sans alcool disponible en ligne est « une excellente option ».

Rappelons que Molson Coors possède plusieurs marques, dont Coors Light, Miller Lite et Carling.

Molson Coors a sept brasseries au Canada et emploie plus de 3000 personnes au pays.

La brasserie Molson a été fondée en 1786, à Montréal.