Montréal: une cycliste de 16 ans est grièvement blessée lors d’un accident

Une cycliste de 16 ans se trouvait entre la vie et la mort à l’hôpital après avoir foncé dans un véhicule qui circulait sur le boulevard Saint-Joseph, lundi midi, dans le quartier Rosemont, à Montréal.

La collision s’est produite vers 12 h 30, à l’intersection de la 16e Avenue et du boulevard Saint-Joseph.

Selon des témoins, l’adolescente circulait sur la 16e Avenue et n’aurait pas effectué son arrêt obligatoire à l’angle du boulevard Saint-Joseph.

Le conducteur du véhicule utilitaire sport (VUS), qui circulait sur Saint-Joseph et qui n’avait pas d’arrêt obligatoire à faire, n’aurait jamais aperçu la cycliste.

L’adolescente aurait percuté le côté du VUS avant d’être projetée durement sur la chaussée.

La jeune femme saignait abondamment à l’arrivée des services d’urgence. Gravement blessée à la tête, elle a été transportée à l’hôpital, où les médecins craignaient pour sa vie en milieu d’après-midi.

«C’était fou de la voir au sol avec tout ce sang», a dit une témoin, encore ébranlée par la triste scène à laquelle elle venait d’assister.

Celle qui affirme être une automobiliste, mais également une cycliste, estime que les autorités municipales devraient installer un arrêt obligatoire pour les automobilistes sur le boulevard Saint-Joseph, à l’intersection de la 16e Avenue.

«C’est tellement dangereux comme coin de rue, il y a une garderie juste à côté en plus. L’arrêt obligatoire permettrait de ralentir le trafic et ça préviendrait sans doute d’autres accidents. Il faut absolument faire quelque chose, ça ne peut plus continuer», a-t-elle insisté.

Un tronçon du boulevard Saint-Joseph a été fermé à la circulation afin de permettre aux spécialistes en reconstitution de scène d’accident de mener leur enquête.