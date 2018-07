Sénateurs : Brady Tkachuk prendra sa décision bientôt

Brady Tkachuk rendra sa décision d’ici le 12 août, à savoir s’il signe un premier contrat professionnel avec les Sénateurs d’Ottawa ou s’il demeure à l’Université de Boston pour disputer une deuxième saison dans les rangs universitaires américains.

«La décision sera basée sur ce qu’il y a de mieux pour mon développement à court et à long terme, a déclaré le premier choix des Sénateurs au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey [LNH], le quatrième au total. Je veux avoir une longue carrière et je ne veux pas aller quelque part où je n’aurai pas un impact.»



«Je veux avoir un impact où que j’aille et être capable de contribuer, de jouer à mon meilleur. Avoir ces deux options est un beau problème. Ce sont deux très bons endroits, a-t-il ajouté dans des propos relayés dimanche par le site officiel de la LNH. C’est une des plus grosses décisions de ma vie. C’est difficile et stressant. Je veux être engagé à 100 %.»



Le fils de Keith Tkachuk et frère de Matthew Tkachuk, attaquant des Flames de Calgary, assure qu’il n’a jamais voulu rendre «une décision de dernière minute.» Le cadet Tkachuk compte discuter de son futur dans le hockey en compagnie de sa famille à St. Louis après sa participation au camp de développement estival international junior.



L’ailier de 18 ans a inscrit 31 points en 40 matchs à Boston la saison dernière. L’Américain comptait parmi les meilleurs espoirs du dernier encan amateur et le Canadien de Montréal lui a préféré le Finlandais Jesperi Kotkaniemi.



La décision de Tkachuk de se joindre immédiatement ou non aux Sénateurs sera soutenue par l’équipe de l’Université de Boston, quelle qu’elle soit.



«Nous le soutiendrons peu importe mais, évidemment, nous aimerions l’avoir pour une autre saison, a indiqué Albie O’Connell, entraîneur-chef des Terriers. Ce serait une grande chance pour lui de continuer son développement et d’être un élément important de son équipe l’année suivante.»