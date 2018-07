Tant pis pour les consommateurs de pot médical

Tu consommes du cannabis médical? OK tu es « malade ». Wink Wink. Moi aussi, je souffre.

Quand une personne affirme qu’elle consomme du cannabis thérapeutique, les gens sont souvent sceptiques.

« Tu pot médical?! Elle n’a pas l’air ben ben malade», me répondait avec du jugement plein la voix une dame à qui j’expliquais que sa voisine consommait du cannabis thérapeutique.

Le pot n’est pas simplement utilisé pour soulager les cancéreux en phase terminale. Certains ont l’air de croire que les gens prennent du cannabis en fin de vie juste parce que...tant qu’à mourir aussi ben être un peu buzzé. C’est un peu plus compliqué que ça.

Mais est-ce possible qu’une personne pas vraiment malade ait déjà réussi à obtenir une prescription de pot médical?

Oui, moi. Pour un reportage, j’avais réussi à convaincre deux médecins.

Pour obtenir ma prescription, j’avais payé (quand j’écris « je » je veux dire mon employeur) quelques centaines de beaux dollars et j’avais notamment trouvé un médecin à l’éthique élastique qui posait ses diagnostics par Skype en moins de 5 minutes.

Alors, oui, il peut y avoir des patients mal intentionnés et des médecins qui ont le serment d’Hippocrate bien caché sous leur épais carnet de facturation.

Ça n’empêche pas qu’il y a de vraies personnes qui sont vraiment traitées avec du cannabis.

Quand homme est rendu à utiliser des suppositoires au weed pour soulager ses douleurs reliées à un cancer colorectal...j’ai comme envie de croire qu’il est sérieux dans sa démarche.

Photo Chantal Poirier

Les suppositoires à l'huile de cannabis ne risquent pas d'être le produit phare de la SQDC...

Pas plus accessible

Mais ironiquement, la légalisation du cannabis ne changera rien pour ces patients. Leur traitement ne sera pas plus accessible.

«On s’en fout, ils n’ont rien qu’à aller à la Société québécoise du cannabis», m’ont dit certains par la magie des internets.

Ça peut vous étonner, mais il y a sérieusement des personnes qui ne consommaient pas de pot avant d’être malades. Et ces gens veulent avoir un traitement et un suivi rigoureux avec un médecin pour leur traitement.

Erin Prosk, présidente et cofondatrice de Santé Cannabis à Montréal ou encore l’Association Canadien pour l’accès équitable à la marijuana médicale militent pour que le pot soit aussi vendu en pharmacie et couverts par les régimes d'assurance-médicaments.

En achetant à la SDQC, les consommateurs se retrouvent à payer la taxe d’accises de 1$ par gramme dont le prix est moins de 10$. Au-delà des 10 $, cette taxe est de 10 % du prix du gramme.

Et surtout, le personnel de la SQDC ne sera pas formé pour dire à un client qu’en raison de leurs antécédents familiaux, il est plus à risque que d’autres de développer une psychose.

L’endroit n’est pas fait pour ça. Avez-vous déjà entendu un commis de la SAQ dire : «pour traiter votre anxiété sociale, je vous conseille la pastille ‘fruité et généreux’.»

Erin Prosk se demande si les employés à la SQDC pourront à tout le moins expliquer l’existence des ressources, comme sa clinique, pour ceux qui ont besoin de cannabis médical.

«Mais pour l’instant, je n’ai pas vraiment d’espoir que le gouvernement ait à cœur de bien informer cette clientèle, on n’a pas eu de retour du gouvernement», dit-elle.

Je constate aussi que plusieurs personnes aimeraient recevoir un peu d’aide pour trouver les bonnes cliniques.

Dans mon reportage, il y a deux ans, j’avais découvert un grand nombre de « cliniques » ou centre de consultation pour aider les patients à obtenir une prescription de cannabis. C’était un peu le Far West.

Ce sont en fait des intermédiaires qui mettent les patients en contact avec un médecin. J’avais payé entre 250 et 460$. Mais personne ne réglemente ces frais et la qualité des services varie grandement.

Santé Cannabis est un peu différent. Ils ont la réputation d’être rigoureux et leurs médecins travaillent directement dans leur clinique, ce qui n’est pas le cas de tous. Ils travaillent avec 10 médecins et six infirmières.

Environ 75% des gens qu’ils reçoivent sont refusé du programme de traitement au cannabis médical. Et pourtant, à eux seuls, ils ont recruté la moitié des 3000 patients inscrits sur le registre québécois qui est en fait un projet pilote de recherche.



Santé Cannabis aimerait bien faire part de leur expertise au gouvernement, mais Erin n’a été invitée à siéger sur les différents comités gouvernementaux pour suivre l’impact de la légalisation du cannabis dans la société.

«Le gouvernement se méfie beaucoup des entreprises privées dans le cannabis», explique-t-elle.

Parfait, mais en attendant, c’est surtout le privé qui finance la recherche.

Par exemple, Santé Cannabis a annoncé la semaine dernière qu’elle participait à deux essais cliniques approuvés par Santé Canada et commandité par Tetra Bio-Pharma. L’un porte sur les patients atteints de cancer et sur les douleurs chroniques.

Ils ont même obtenu du financement pour leur programme de recherche clinique ce qui leur permet d’éliminer tous les frais de service de leur patient.

Tout ça pour dire que Santé Cannabis ne craint pas de perdre des patients avec la légalisation. Le petit stoner du coin n’est pas leur client type. La moitié de leurs patients ont d’ailleurs 55 ans et plus.

Et si les employés de la SQDC ne donnent pas de conseils médicaux, est-ce qu’il vont faire un peu d’éducation? Tremperont un peu dans la campagne de peur en balançant des statistiques sans contexte et autre explication tel un politicien en campagne électorale?

Par exemple, la statistique que la consommation de pot augmente de 40% les risques de développer une psychose s’est répandue ces derniers plus vites dans le discours des psychiatres que la bonne nouvelle de Jésus dans toute la Judée.

Dans les faits le risque est de 1 à 3% dans la population en générale donc dans l’absolue le risque n’est pas si élevé, right? Honnêtement, je ne le sais pas.

J’espère qu’à la SQDC, les clients auront accès à de vraies informations et pas juste un petit bout de cartons sur lequel on trouve avec deux ou trois statistiques. Spoiler SQDC: vos bouts de cartons finiront sans doute comme cut dans les joint de vos clients.