Trains de banlieue : contrat de 398 millions $ pour Bombardier dans la région parisienne

Bombardier livrera 36 trains de banlieue supplémentaires du modèle Francilien à Île-de-France Mobilités dans la région parisienne.

Annoncé lundi, ce contrat de 261 millions d’euros (environ 398 millions $) constitue une option d’une entente signée en 2006 avec la Société nationale des chemins de fer français prévoyant un maximum de 372 trains.

« Ce train spécialement conçu pour répondre aux enjeux du réseau Transilien, dense et congestionné, a fait ses preuves. Entièrement adapté à cet écosystème de transport urbain, c’est la flotte la plus performante et fiable du réseau. Le Francilien offre une bonne efficacité énergétique, des coûts de maintenance optimisés et bien sûr un design et services particulièrement appréciés des voyageurs », a mentionné Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France.

Ces trains rouleront sur les lignes L, J et P du réseau d’Île-de-France Mobilités dans la région de Paris.

Construit en France, Bombardier ces nouveaux trains de banlieue comporteront plusieurs améliorations à bord dont des prises USB, de nouvelles barres de maintien plus ergonomiques et de grands écrans rendant les informations plus lisibles pour les voyageurs.