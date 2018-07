Un adversaire bien connu de Marc Ramsay

ATLANTIC CITY | L’entraîneur Marc Ramsay retrouve un adversaire qu’il connaît bien en Sergey Kovalev. Cependant, il sait très bien qu’il ne pourra pas appliquer la même recette qu’il avait préparée avec Jean Pascal.

On se souvient que Pascal avait subi une défaite par knock-out technique contre Kovalev en 2015. Depuis cette soirée, Ramsay n’a pas de ressentiment à l’endroit du Russe. Le mot revanche ne fait même pas partie de son langage.

« J’ai eu le dessus sur plein d’autres boxeurs et le point d’intérêt n’est pas là, a expliqué l’entraîneur d’Eleider Alvarez. On a une mission qui est de gagner le combat et comment on va le faire.

« L’individu qui est en face de nous n’est pas important, mais le défi qu’il représente l’est. Je n’ai rien contre Kovalev et pour lui non plus. On veut son titre simplement. »

Photo Ben Pelosse

Un boxeur différent

Kovalev avait le vent dans les voiles au moment où il avait affronté Pascal. Puis, après une victoire contre Isaac Chilemba, il a subi deux revers contre Andre Ward pour perdre ses trois titres.

Il est parvenu à reconquérir l’une de ses trois couronnes (WBO) quelques mois plus tard.

« Je pense qu’il est différent de l’époque où je l’avais affronté avec Jean, a souligné Ramsay. J’avais recueilli de l’information, mais ce sont deux boxeurs différents qui vont s’affronter samedi d’un côté comme de l’autre. C’est une page blanche à réécrire. »

Pas d’excuses

Il y a quelques années, le Canadien avait installé le slogan « No excuses » (« Pas d’excuses ») en évidence dans son vestiaire. On pourrait le mettre aussi dans celui d’Eleider Alvarez avant son affrontement de samedi.

« On n’aura pas d’excuses, a souligné Marc Ramsay. Eleider est au maximum de ses capacités. On a travaillé dur au gymnase, mais on l’a fait dans le plaisir.

Il a poussé la machine au maximum et il l’a fait avec le sourire. On n’est pas seulement motivés de se battre contre Kovalev, mais d’avoir l’opportunité de le faire dans un combat de championnat du monde. On joue le futur d’Alvarez et de sa famille. »

Alvarez et son équipe arrivent aujourd’hui à Atlantic City et l’aspirant aura droit à son premier face-à-face de la semaine avec le champion.