Un mois de juillet exceptionnel dans l’Est-du-Québec

Le mois de juillet qui s'achève a été exceptionnel au niveau météorologique dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord. Environnement Canada parle d'un mois chaud, très chaud même, comme on n'en a pas connu depuis des années.

En fait, depuis 1930, la grande région de Rimouski n'a connu que quatre autres mois de juillet aussi chauds. Pour preuve, au cours des 30 derniers jours, la température moyenne a été 2 degrés plus élevée que la normale.

À Amqui, le mercure moyen a été plus élevé de 3,3 degrés. Baie-Comeau aussi a eu chaud. 2,5 degrés de plus que la moyenne, ce qui en fait le deuxième mois de juillet le plus chaud depuis 1947.

Du côté des précipitations, il est tombé 85 millimètres de pluie à Rimouski en juillet alors que la moyenne est de 91 millimètres. À Sainte-Anne-des-Monts, on a reçu 80 millimètres pour une moyenne de 92. À Baie-Comeau, les précipitations se sont élevées à 85 millimètres, soit cinq de moins que la moyenne alors qu'à Sept-Îles, il n'est tombé que 40 millimètres, 60 de moins que la moyenne qui est de100 en juillet.

À quoi doit-on s'attendre pour le mois d'août? Selon Environnement Canada, on connaîtra encore des températures au-dessus des normales, mais de façon moins marquée qu'en juillet. Quant aux précipitations, les météorologues ne voient pas encore de signes clairs et reconnaissent qu'il est plutôt difficile de prévoir la pluie à moyen et long terme.