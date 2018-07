[VIDÉO] On a envoyé deux fans de pop à Heavy Montreal!

Après un été en hibernation, Heavy Montreal reprenait du service ce weekend pour le plus grand plaisir des fans du genre.

Histoire de faire différent, on a proposé à nos collègues Vanessa et Ève - deux mélomanes qui préfèrent la pop et le rap au heavy metal, disons! - de couvrir la foire pour nous et de découvrir le genre musical et sa culture par le même occasion.

Voici ce que ça donne!

PS: Pour celles et ceux qui préfèrent une version Facebook du reportage, voici donc!