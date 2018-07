[VIDÉO]: Une «tornade de feu» aperçue dans les incendies en Californie

Des pompiers qui tentaient tant bien que mal de contenir les gigantesques incendies en Californie ont capté en vidéo la formation d’une terrifiante «tornade de feu» qui s’est approchée de façon dangereuse de leurs véhicules.

Le phénomène s’est produit la semaine dernière à Redding, en Californie, et s’explique par l’intense chaleur se dégageant des incendies qui entraînent un réchauffement et une montée rapide l’air. En ajoutant les vents violents qui balaient la région, on obtient un vortex qui ressemble à un tourbillon de poussière.

Car une «tornade de feu» n’en est pas réellement une et ne ressemble en rien aux tornades qui se forment lors d’orages violents. La preuve, celle qui a été filmée à Redding peut être vue rapidement perdre en intensité quelques secondes après sa formation.

Les incendies en Californie ont déjà fait au moins sept morts depuis jeudi alors que 12 000 pompiers s'employaient toujours lundi à lutter contre les différents brasiers qui, alimentés par la sécheresse, ont déjà dévoré des milliers d'hectares.

Face à la menace, les autorités ont procédé à l'évacuation de 38 000 personnes, selon les derniers chiffres officiels.

Le gouverneur de Californie Jerry Brown a déclaré l'état d'urgence dans les comtés de Shasta, Lake, Napa et Mendocino.

Le président Donald Trump a signé samedi un décret ordonnant à l'Agence de gestion des situations d'urgence (Fema) d'apporter son soutien aux autorités de Shasta.