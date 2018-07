[VIDÉO] Voici comment réagissent des Américains apprenant que la «plus grande mosquée du monde» est sur le point d’être construite dans leur ville

L’émission Who Is America, pilotée par l’acteur britannique Sacha Baron Cohen, suscite une nouvelle controverse...

Après s’être moqué du lobby proarmes et d’un représentant républicain de l’État de Géorgie qui s’est prêté à des exercices complètement farfelus, croyant être entraîné par un «expert antiterroriste» israélien, voilà maintenant que l’émission satirique diffusée sur la chaîne Showtime lève le voile sur l’islamophobie régnant dans la ville de Kingman, en Arizona.

Méconnaissable, l’acteur bien connu pour son rôle de Borat se présente comme étant un membre d’une société de développement qui s’apprête à présenter un grand projet de plusieurs millions de dollars.

«Qui veut voir une énorme croissance économique ici?», demande-t-il d’abord à la vingtaine de personnes présentes à la rencontre d’information.

Tous lèvent la main et applaudissent.

«Qui veut voir un investissement de 385 millions $?»

Encore une fois, les citoyens accueillent favorablement l’idée, jusqu’à ce qu’il annonce que leur ville, Kingman, avait été choisie pour la construction d’une nouvelle mosquée... la «plus grande mosquée du monde en dehors du Moyen-Orient»!

La nouvelle est loin de faire l’unanimité...

Photo capture d'écran

Certains citoyens appâtés s’opposent avec véhémence au projet.

«Quand j'entends le mot mosquée, je pense au terrorisme», a lancé l’un des citoyens présents, manifestement mécontents du projet.

«On ne veut pas de cette merde ici», a-t-il ajouté.

Un autre citoyen croit pour sa part que la mosquée engendrera des «problèmes» dans la ville.

Tentant de calmer le jeu, l’acteur propose aux citoyens de choisir entre deux designs différents, ce qui ne fait que mettre de l’huile sur le feu.

Photo capture d'écran

Photo capture d'écran

Lorsque la Ville de Kingman a découvert qu’il s’agissait d’une rencontre arrangée et d’un projet fictif, elle a publié un long message sur Facebook, pour réagir à «l'appâtage et aux grandes erreurs commises par Sacha Baron Cohen à l’émission aux mauvaises cotes d’écoute Who Is America.»

Bien qu’elle prétende que des gens de l’audience ne vivent même pas à Kingman, la ville compte utiliser cet événement pour faire «avancer la communauté».

«Même si nous avons fait des progrès, les commentaires dans cette émission de télévision, de façon juste ou injuste, montrent que nous avons encore du travail à faire», a-t-elle concédé.

Ces excuses n'ont toutefois pas suffi à certains internautes qui ont vivement critiqué la réaction de la Ville et de ses citoyens. Certains se plaignent que leurs commentaires sont automatiquement supprimés par le modérateur du Facebook de la municipalité.