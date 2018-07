Voici comment obtenir un Big Mac gratuit pour les 50 ans du célèbre burger

Pour célébrer le 50e anniversaire du Big Mac, McDonald’s lance une pièce de monnaie commémorative, en quantité limitée, échangeable, partout dans le monde, contre l’emblématique sandwich.

La pièce Big Mac ou «Big Mac Coin» sera disponible à compter du 2 août dans plus de 50 pays. Au Canada, seulement 50 000 pièces seront en circulation.

Il s’agira d’un «souvenir de collection», estime l’Association royale de numismatique du Canada.

«Nous savons tous quelle est la valeur d'un Big Mac pour nous, mais faire frapper une pièce commémorative officielle à tirage limité étend sa valeur et nous permet également d'obtenir un souvenir de collection», croit Henry Nienhuis, président de l'Association.

À l’échelle mondiale, 6,2 millions de pièces Big Mac seront distribuées. Cinq modèles seront en circulation, représentant chacun une décennie. Les pièces seront illustrées d’éléments d’époques.

Sept langues (l’arabe, l’anglais, l’indonésien, le mandarin, le portugais, le français et l’espagnol) apparaîtront sur la face de la pièce souvenir.

«À titre de l'un des produits au menu de McDonald's les plus connus et emblématiques, et un générateur commercial partout dans le monde et au Canada, le Big Mac mérite qu'on souligne son anniversaire avec une pièce. Le fait qu'en 50 ans le Big Mac soit devenu si reconnu universellement qu'il sert de mesure du pouvoir d'achat des devises internationales est plutôt remarquable», a fait savoir par voie de communiqué, le chef des Finances, McDonald's du Canada, Jeff McLean.

Ce dernier faisait ainsi référence à l’indice Big Mac du magazine The Economist, qui sert à mesurer le pouvoir d'achat international.

2 façons d’obtenir une pièce

Les pièces Big Mac ne seront pas distribuées à l'achat de produits dans les restaurants canadiens.

Ceux qui désirent s’en procurer devront participer au concours #BigMac50 sur Twitter @McDoCanada, en expliquant pourquoi ils aiment le Big Mac.

Certaines stations de radios locales distribueront les pièces lors d’autres concours.