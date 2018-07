10 activités à faire en gang pour profiter au maximum du mois d’août

Ça y est, vos amis sont revenus de leur voyage respectif et toute la gang est à Montréal pour au moins quelques semaines encore.

C’est le temps de célébrer ça et de vous monter une liste d’activités à faire entre amis avant que chacun retourne à sa routine d’automne!

Voici donc 10 idées d’activités à faire en gang pour un maximum de fun.

1. Une nuit au spa Bota Bota

Une publication partagée par 🌱| 🌞 |🌻 (@savanna.rae.xx) le 27 Juin 2018 à 9 :19 PDT

Commencez votre mois avec une nuit relaxante au célèbre spa sur l’eau du Vieux-Port. Lors des soirées Vague de nuit, le spa vous laisse jaser tout bas en buvant votre verre de mousseux compris dans le prix de la soirée (60$). Vous pourrez profiter des bains avec vos amis et en profiter pour relaxer, mais aussi pour vous raconter vos anecdotes de voyages!

3 août de 23 h 30 à 2 h

Tous les détails ici. À noter que vous devez réserver votre place.

2. Faire du yoga avec des moutons

Une publication partagée par sara.maude Boyer (@smbgz) le 18 Juil. 2017 à 4 :37 PDT

Les brebis vous attendent au Parc du Pélican pour une séance de yoga assez unique! Vous pourrez faire aller vos chakras avec vos amies en étant entouré de gentils moutons. La séance est gratuite et vous n’avez qu’à apporter votre tapis.

7 août de 18 h à 19 h au Parc du Pélican

Tous les détails ici.

3. Célébrer la Fierté au grand spectacle d’ouverture du festival

Une publication partagée par Michel Dorion (@micheldorionartiste) le 16 Mars 2018 à 7 :23 PDT

Une trentaine de drags se donneront en spectacle pour ouvrir en grand le festival Fierté MTL et vous ne pouvez pas manquer ça. Le show aura lieu au parc des Faubourgs et l’entrée est entièrement gratuite. La célèbre Michel Dorion sera la reine de la soirée et son invité spécial sera nul autre que Ada Vox, la drag queen finaliste à l’émission American Idol.

10 août dès 20 h au parc des Faubourgs

Tous les détails ici.



4. Boire des bonnes bières montréalaises au festival Fabriqué à Montréal

Une publication partagée par Catherine Roux (@rouxcath) le 27 Juil. 2018 à 2 :42 PDT

Aire commune présente un tout nouveau festival qui mettra en lumière les bières et créations locales d’ici. Fabriqué à Montréal rassemblera donc plusieurs microbrasseries dont le Siboire, MaBrasserie, Oshlag, HELM, Broue Pub Brouhaha et quelques autres. Ce sera un cool événement où aller déguster des produits d’ici et faire la fête, car à Aire Commune, le party est pas mal toujours pogné!

11 août et 12 août à partir de midi à Aire commune

Tous les détails ici.

5. Aller vivre la «SUP life» au MTL SUP FEST

Une publication partagée par 🌻🌕🌲🍄🌻 (@caro_kim_b) le 13 Août 2017 à 1 :10 PDT

Si vos amis et vous avez toujours rêvé d’essayer le SUP, réserver votre week-end pour aller au festival de SUP à LaSalle. Pas besoin d’être un pro pour participer au festival. Des planches seront disponibles pour l’essai libre, il y aura un village de pop-shops, vous pourrez manger des tacos et boire de la bonne bière, bref ça s’annonce pour être un week-end vraiment le fun!

11 et 12 août de 10 h à 19 h

Tous les détails ici.



6. Profiter d’un spectacle gratuit de Klô Pelgag

Une publication partagée par Klô Pelpingpong (@klopelgag) le 4 Juil. 2018 à 5 :26 PDT

La talentueuse Klô Plegag sera du côté de parc Wilfrid Bastien à Saint-Léonard pour offrir un show gratuit et vous ne pouvez pas manquer ça. Le spectacle commencera à 19 h alors pourquoi ne pas vous faire un pique-nique en gang avant, question de passer une belle soirée avec vos amis!?

21 août de 19 h à 20 h au parc Wilfrid Bastien

Tous les détails ici.

7. Danser sur du Marjo en live dans une ruelle d’Hochelag

Une publication partagée par Caroline Torregrossa (@carolinetorre) le 27 Juil. 2018 à 5 :59 PDT

Marjo va mettre le feu à la ruelle Gaboury dans le cadre des Shows de Ruelle qu’offre gratuitement l’arrondissement d’Hochelaga-Maisonneuve. Faites vos vocalises et préparez vos moves de danse car vous n’aurez pas le choix de vous faire aller le bassin avec Marjo!

23 août de 17 h à 20 h dans la ruelle Gaboury

Tous les détails ici.

8. Aller chanter du Madonna à tue-tête dans une taverne

Une publication partagée par Alexandre Beaudoin (@bood_wayne) le 29 Avril 2018 à 10 :04 PDT

Si vous êtes fans de Madonna et connaissez ses chansons par cœur, le Cobra vous attend avec votre gang pour sa soirée karaoké spéciale Madonna! En plus de chanter en cœur l’ensemble de sa carrière, ses vidéoclips défileront sur les écrans tout au long de la soirée.

25 août dès 23 h à la Taverne Cobra

Tous les détails ici.

9. Aller chiller au plus grand party de l’été dans le Mile-End

Dominick Gravel

Chaque année, Ubisoft Montréal organise un 5 à 7 qui est en fait LE party de l’été à ne pas manquer dans le Mile-End. Votre gang et vous êtes donc conviés à Aire commune pour une soirée de musique, de bouffe et d’alcool! Tous les musts du quartier se donnent rendez-vous à ce 5 à 7 alors c’est à mettre à l’agenda!

30 août dès 17 h à Aire Commune (5705 de Gaspé)

10. Profiter du festival MUTEK

Une publication partagée par MUTEK Montréal (@mutekmontreal) le 24 Juin 2018 à 10 :49 PDT

MUTEK animera le Quartier des spectacles pendant cinq jours. Comme chaque année, le festival vous réserve une programmation originale et avant-gardiste. Parmi les soirées à ne pas manquer absolument il y a les partys Nocturnes qui devraient vous faire danser en masse!

Du 22 au 26 août dans le Quartier des spectacles

Tous les détails ici.



