GHIRO, Elie



À Laval, le 22 juillet 2018 est décédé M. Elie Ghiro, à l'âge de 84 ans, époux de Mme Yolande Cyr.Il laisse dans le deuil sa fille Elise (Luc), ses petits-enfants Frédérique, Genséric, Cassandra et Maxime, ses belles-soeurs Rosette et Micheline (Lucien) et son neveu Patrice, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi le 4 août 2018 à 11 heures à l'église Notre-Dame de L'Espérance.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Rose-de-Lima pour leur soutien et les bons soins prodigués.