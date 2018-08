20 choses à ne pas oublier de mettre dans son sac pour Osheaga

L’un des festivals les plus attendus de l’été est presque arrivé et si votre look et votre maquillage sont déjà prêts, il ne vous reste qu’à prévoir votre sac pour être officiellement «Osheaga ready»!

Pour que votre fin de semaine soit mémorable et sans tracas, il existe des essentiels à traîner dans votre sac.

Voici donc 20 choses à ne surtout pas oublier d'apporter le jour du festival

1. Une bouteille d’eau réutilisable

Il est important de s’hydrater parce qu’un coup de chaleur peut rapidement gâcher votre festival. En mettant une bouteille d’eau réutilisable dans votre sac, vous resterez hydraté et vous n’aurez pas à payer (trop cher) pour une bouteille d’eau. Il y a plusieurs points de ravitaillement sur le site pour la remplir au cours de la journée.

2. Des collations

Pour ne pas trop dépenser dans les kiosques de bouffe, apportez-vous des barres tendres, des noix ou autres collations. Il est important de manger et boire si vous voulez avoir de l’énergie pour danser toute la journée.

3. De la crème solaire

Si le beau temps est de la partie (on croise les doigts), il se peut que vous preniez pas mal de soleil. Pour protéger votre peau des rayons et pour éviter les coups de soleil, on apporte une crème solaire et on en applique plusieurs fois dans la journée. Votre peau vous remerciera plus tard!

10$ chez Walmart

4. Votre portefeuille

Cela peut paraître stupide, mais plusieurs personnes ne voudront qu’apporter l’essentiel, soit leur carte de débit/crédit et leur cellulaire. Il est cependant plus prudent d’amener d’autres pièces d’identité, comme la carte soleil, au cas où il arriverait un accident.

5. Un poncho de pluie

S’il pleut à boire debout, le poncho de pluie sera votre meilleur ami. Ce n’est pas super beau (OK, c’est laid), mais c’est super efficace pour rester au sec.

6. Un sac de plastique pour vos appareils électroniques

Dame Nature n’est pas toujours clémente et il se peut que quelques gouttelettes s’amènent durant la fin de semaine. Si celles-ci se multiplient, il est important de ranger ses appareils électroniques dans un petit sac de plastique hermétique. Comme ça, si l’eau s’infiltre dans votre sac à dos (on ne le souhaite à personne), votre cellulaire ne sera pas kaput!

7. Des pansements

Vous vous êtes blessée au genou en courant d’une scène à l’autre? Vos souliers vous causent des ampoules douloureuses? Les 2-3 petits diachylons dans votre sac ne seront pas de trop.

4$ chez Jean Coutu

8. Un chapeau

Les coups de chaleur, ce n’est vraiment pas cool. Une casquette, un chapeau de paille, une visière : il existe plusieurs options vraiment tendance pour protéger son crâne. Pas d’excuses pour ne pas se couvrir le coco!

9. Des lunettes de soleil

C’est un essentiel et ça ajoute du style à votre ensemble. D’ailleurs, pourquoi ne pas en apporter 2 paires? Il se pourrait fort bien qu’en sautant et dansant, votre BFF saute dessus sans faire exprès. Avec une deuxième paire, pas de chicane, c’est réglé!

10. Votre cellulaire

Est-ce qu’on a vraiment besoin de dire pourquoi?

11. Un bloc de recharge pour votre cellulaire

Il ne se vend pas si cher et il pourrait sauver votre vie si vous abusez des stories Instagram et que vous n’avez plus de batteries pour prendre des photos devant un mur coloré.

11$ chez Best Buy

12. Un baume à lèvres

Il faut prendre soin de notre peau avec de la crème solaire, mais c’est tout aussi important de prendre soin de ses lèvres. Il existe des baumes à lèvres avec un SPF pour éviter:

1- Qu'elles soient asséchées

2- D’attraper un coup de soleil sur nos précieuses babines.

13. Des mouchoirs ou du papier de toilette

Juste au cas où il n’y aurait plus de papier dans les fameuses toilettes chimiques... Ce qui arrive 97% du temps.

3$ chez Canadian Tire

14. Du désinfectant ou des lingettes humides

Il peut parfois être difficile de se laver les mains sur le site du festival. Pour manger un hot-dog dégoulinant sans ingurgiter des microbes d’inconnus (ARK), un petit coup de désinfectant pour les mains suffit!

6$ chez Bathandbodyworks.com

15. Vos essentiels maquillage

Une petite retouche de poudre, de blush et de rouge à lèvres une fois de temps en temps et votre maquillage restera #flawless pour toute la journée. Amenez-en des kodaks!

16. Un déodorant

Un déo la gang, ce n’est pas un luxe. Pour votre confort personnel et celui des autres, dès que ça sent étrange, c’est le temps d’en remettre illico!

17. Des papiers matifiants

Vous avez l'impression d'avoir abusé de l’illuminateur partout dans votre face? Pas de panique. Quelques petits coups de papiers matifiants et les reflets indésirables seront chose du passé. Pour quelque temps. Répétez aussi souvent que nécessaire.

6$ à NYX

18. Une veste qui ne prend pas trop de place

Même s’il fait chaud toute la journée, quand le soleil tombe, la petite brise s’installe. La veste ou le coton ouaté dans votre sac vous évitera d’attraper froid en fin de soirée.

19. Une brosse

Une brosse portative, c’est petit et compact, mais ça peut faire une réelle différence après une grosse séance de danse ou une petite douche de pluie.

13$ à Amazon.ca

20. Une paire de sandales légères

Vous pilez dans de la boue ou vous portez des bottes et vous avez beaucoup trop chaud? Faites un petit switch subtil avec des sandales légères dans votre sac. Et c'est reparti!

