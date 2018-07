MALO, Gaëtan



À Châteauguay, le 23 juillet 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé Monsieur Gaëtan Malo.Il laisse dans le deuil ses filles, Mélanie (Serge), Lorraine et Sofie, ses petits-enfants Mandie, Josh, Samuel ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses frères, Roger (Lucie), Michel et Denis (Linda), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 août 2018 de 13h à 16h30 et de 18h30 à 21h30, ainsi que le samedi 4 août 2018 dès 13h suivi d'une réunion de prières à 15h, au complexe: