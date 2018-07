5 activités estivales à faire en famille

En collaboration avec

Les vacances de la construction sont à nos portes. Vous vous demandez comment profiter du beau temps et divertir les enfants?

Rassemblez la marmaille et découvrez la ville sous un autre œil. Si vous avez envie d’une semaine pas comme les autres, voici quelques idées à mettre à votre horaire! Ces 5 escapades urbaines sauront faire vibrer toute la famille.

Comme on avait bien hâte de faire des escapades estivales, nous aussi, on a demandé à nos amis chez Vidéotron de nous prêter le Samsung S9 qui, pour un temps limité, est offert avec une caméra 360°.

Voici ce que ça donne! Cliquez et faites glisser votre curseur dans l’écran pour visionner en 360°.

Tyrolienne

On enfile un harnais, on tient bien la caméra et on se lance sur la zipline pour traverser le Vieux-Port les pieds dans le vide. Comme tout va très rapidement, on peut profiter à nouveau de la descente en visionnant encore et encore les images en 360.

Grande roue

Il n'y a rien comme une grande roue une vue majestueuse des alentours. Avec la caméra, on obtient un coup d'œil sans égal: du pont Jacques-Cartier au centre-ville en passant par la Rive-Sud, on voit jusqu'à des milles à la ronde.

Vélo au Vieux-Port

La promenade aménagée le long des quais est idéale pour admirer le fleuve. On enfourche un vélo, on s'assure que la caméra est bien en train de filmer et on se permet de profiter du soleil dans une grande balade à bicyclette.

Jeux gonflables

On capte les meilleures chutes des enfants en rigolant dans les jeux gonflables. Rebondissements garantis!

Pédalo

En glissant sur l’eau, on capture les reflets du soleil sur le bassin... Charmant et ludique à souhait!

La caméra GEAR 360 est le compagnon parfait pour toutes les aventures urbaines. La prochaine fois, on la teste en plein air et on immortalise notre week-end de camping!