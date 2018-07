RATELLE, Mireille



Le 27 juillet 2018, à l'âge de 93 ans, notre merveilleuse Mimi nous quittait.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Pierre), Robert (Karen) et Martine (Daniel) de même que ses petits-enfants François, Sarah, Justine, Alexandre, Thierry, Louis-Philippe, Sandrine et Kelly, ses arrière-petits-enfants, Léopold, Clémence, Elliot et ses beaux-frères et belles-soeurs.La famille recevra les condoléances jeudi le 2 août de 10h à 11h à la Chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges à Montréal. Un service religieux aura lieu à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Charles-Bruneau.514-342-8000 www.dignitequebec.com