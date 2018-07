Voici pourquoi les peignes en jade et en quartz rose sont la solution à vos cheveux endommagés

Après le rouleau de jade qui promet un teint bonne mine, c’est au tour des peignes en jade et en quartz rose de devenir le gadget beauté par excellence pour donner un second souffle à vos cheveux endommagés.

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un massage capillaire, comme chez la coiffeuse, à sa disposition en tout temps?Toutefois, prendre des rendez-vous juste pour un shampooing risque de vider votre portefeuille en un rien de temps. Il faut donc penser à une solution à ce fâcheux problème.

Sans blague, le peigne en jade ou en quartz rose est le nouveau gadget chouchou des beautistas. Comme les dents du peigne sont plus larges, il vient masser le cuir chevelu, ce qui aide à la pousse des cheveux.

Le jade et le quartz se distinguent par leurs propriétés régénérantes, en plus de venir combattre le stress et calmer les nerfs.

Même si le buzz des rouleaux et des peignes en pierres précieuses semble plutôt récent, il faut quand même préciser que ces pierres sont utilisées à des fins thérapeutiques depuis longtemps dans les rituels chinois.

Aujourd'hui, plusieurs vedettes capotent sur les pierres précieuses pour les soins du visage et des cheveux, comme la mannequin Miranda Kerr et Selena Gomez.

Il faut cependant préciser que, comme il s’agit de pierres précieuses, ces peignes sont plutôt dispendieux, se détaillant entre 100 et 250$. C’est un pensez-y-bien, comme on dit!

Pour celles qui adorent les petits gadgets beauté et qui on de l'argent de lousse, voici où trouver ces fameux peignes:

132$ à Etsy

208$ à Sephora

170$ à Crown Works

