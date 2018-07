C'est ELLE la nouvelle blonde de Robert Pattinson

Il y a de l’amour dans l’air, si on se fie aux échanges de baisers qui ont été observés entre Robert Pattinson et la mannequin anglaise Suki Waterhouse.

En effet, des paparazzis ont vu les deux vedettes quitter un cinéma de Notting Hill où elles étaient allées voir Mamma Mia! Here We Go Again.

E News a obtenu en exclusivité les images où l'on voit les acteurs hilares, bras dessus bras dessous et s’embrassant.

Suki Waterhouse a longtemps été en couple avec l’acteur Bradley Cooper.

De son côté, Robert Pattinson a eu une relation tumultueuse avec sa collègue à l’écran Kristen Stewart. Après sa rupture, iI a été fiancé avec la chanteuse anglaise FKA Twigs.