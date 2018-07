Cette épicerie fine de la Rive-Sud sert de la gelato végane et tout le monde se l’arrache

Les résidents de la Rive-Sud sont choyés, car il paraitrait que c’est sur leur territoire que la plus savoureuse gelato se trouve et en plus il y a des saveurs véganes!

Alimentari Sud est une épicerie fine située à Saint-Lambert qui offre des produits d’Italie à ses fidèles clients depuis 2015. En plus de tenir une belle sélection de pâtes sans gluten, de pâtisseries et de l’excellent fromage burrata, l’établissement sert plusieurs saveurs de gelati dont cinq sortes sont véganes. Oui oui, si vous êtes végétaliens, vous pourrez vous bourrer la face de gelati aux saveurs de caramel salé, noix de coco & basilic, pistache, noisettes et chocolat.

Le 11 août, toutes ces belles saveurs seront en vedette de 12 h à 17 h. Vous pourrez commander la gelato qui vous fait le plus saliver et vous installez sur la belle petite terrasse extérieure du commerce pour déguster le tout sous le soleil de Saint-Lambert!

Alimentari Sud

277 avenue Saint-Denis à Saint-Lambert

