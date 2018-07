BOSELLI, Claudio



À Laval, le 28 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Claudio Boselli, époux de Mme Micheline Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Silvia (Huguette Lamontagne), Barbara (Guy Lesage), ses petits-enfants Claudia et Nicolas, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 août 2018 de 14h à 17h et 19h à 21h et samedi dès 10h au complexe funéraire:Une cérémonie sera célébrée le samedi 4 août à 12h en la chapelle du mausolée.