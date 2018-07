Déjà une nouvelle version du Jeep Wrangler?

En 2018, Jeep est débarqué avec une nouvelle génération de son Wrangler, le JL. Et une nouvelle version de ce Jeep pourrait voir le jour bientôt.

First MOAB Edition JLU Wrangler spotted!? https://t.co/MpU5nFqq3A pic.twitter.com/s8mUGqGDsa — JL Wrangler Forums (@jlwranglerforum) 30 juillet 2018

En effet, un Wrangler portant l’inscription « Moab » a été aperçu à Auburn Hills (Michigan) à proximité du siège social de FCA (Fiat Chrysler Automobiles). La photo a été publiée sur un forum de discussion consacré à la génération JL.

Ce nom n’a pas été choisi par hasard. En effet, il s’agit d’une ville en Utah réputée pour ses sentiers hors route. Chaque année, un jamboree y est d’ailleurs organisé.

Lorsqu’on jette un œil à la photo, on remarque que ce Wrangler est doté de pare-chocs en acier et de jantes et d’accessoires noirs. On note aussi qu’il est chaussé sur des pneus BFGoodrich conçus pour la conduite hors des terrains battus.

Le catalogue canadien propose actuellement les versions Sport, Sport S, Unlimited Sport S, Unlimited Sahara, Rubicon et Unlimited Rubicon.

D’après l’analyse menée par Autoblog, il pourrait s’agir d’une version intermédiaire du Wrangler. Dans la gamme, il se positionnerait entre le Sahara et le Rubicon.

Nous suivrons de près pour vous la possible venue de cette nouvelle version du Wrangler.