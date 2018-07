Du jazz en pleine nature

Vous voulez vous évader un peu, quitter « l’enfer » des cônes orange, et multiples constructions qui vous mettent les nerfs à fleur de peau, voici une solution bien agréable. Du 1er au 5 août, le Mont –Tremblant et son joli village accueilleront l’édition 2018 du Festijazz. À la différence des autres festivals de jazz, toutes les notes bleues sont confectionnées par des gens d’ici et pas des moindres. Que vous aimiez les classes de maitre dès 11 h du matin, les concerts en après-midi et en soirée, ainsi que le jazz à la belle étoile, ce bol d’air vous fera oublier les tracas du quotidien. Comme la programmation est très importante, et pour tous les goûts, précisons-le, voici quelques têtes d’affiche à surveiller.



Mercredi 1er août :

À 21 h, sur la grande scène, la saxophoniste alto Christine Jensen croisera le fer avec le trompettiste Lex French, le pianiste David Restivo, le contrebassiste Adrian Vedady et le batteur Greg Ritchie.

Jeudi 2 août :

À 21 h, le guitariste Axel Fisch sera en compagnie du saxophoniste alto Jean-Pierre Zanella, du contrebassiste Norman Lachapelle, du batteur Jim Hillman et du pianiste Simon –Côté Lapointe.



Vendredi 3 août

De la belle visite, avec le trio du pianiste Michel Ferrari qui sera accompagné du contrebassiste Morgan Moore et du batteur Michel Bernard. À 21 h



Samedi 4 août

À 21 h, une rencontre au sommet puisque nous retrouverons le trompettiste Joe Sullivan, le saxophoniste Kirk Mc Donald, le pianiste François Bourassa, le saxophoniste Yannick Rieu, le contrebassiste Adrian Vedady et le batteur André White.

Dimanche 5 août



À 15 h, la voix magnifique de la chanteuse Annie Poulain en quartet



À 21 h, concert de clôture sous le signe de la musique cubaine, avec le pianiste Yoel Diaz son quartet.



Un tout petit aperçu de ce qui vous attend et tout cela, gratuitement



wwwjazzmttremblant.com