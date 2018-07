DUPUIS, Pierrette (née Mallette)



Entourée des siens, le 30 juillet 2018 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pierrette Mallette, épouse M. Laurent Dupuis et mère de feu Jean-Claude Dupuis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Carole, Johanne (feu Albert), Serge (Line) et Sylvain, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 1er août de 19h à 21h, le jeudi 2 août de 14h à 17h et de 19h à 21 et le vendredi 3 août dès 9h au complexe funéraire:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 3 août à 11h en l'église Saint-Agapit, 1002, Chemin Oka, Deux-Montagnes.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.