Gardez l'oeil ouvert! Ces stars pourraient être à Osheaga ce week-end

Le temps de l’année où vos fils d’actualité sont envahis par des images de festivalières à couronnes de fleurs et de vidéos à piètre qualité sonore est officiellement à nos portes : Osheaga commence ce week-end!

À l’occasion de ce grand rendez-vous musical annuel, de nombreuses stars de calibre international qui sont de passage à Montréal en profitent pour venir faire leur tour.

Après moult spéculations, notre équipe a déterminé que ces 15 vedettes internationales pourraient être à Osheaga ce week-end.

Kylie Jenner

La blonde de Travis Scott viendra-t-elle encourager son beau à Montréal? Celle qui avait fêté son 18e anniversaire au Beachclub pourrait bien être de la partie.

Jessica Chastain

AFP

La jolie est de passage dans la ville Reine dans le cadre du tournage pour la suite du film à succès It. Viendra-t-elle visiter son grand chum Xavier Dolan du même coup? À suivre!

James McAvoy

AFP

Tout comme Jessica Chastain, James McAvoy est déjà pas trop loin de Montréal pour It Chapter 2. En plus, la rumeur veut que des scènes de X-Men Dark Phoenix soient tournées bientôt à Montréal... Une double raison d’y être!

À LIRE AUSSI : X-Men bientôt de retour à Montréal pour un tournage

Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender... et le reste de la gang de X-Men: Dark Phoenix

Patricia Schlein/WENN.com

Comme on l’a dit plus haut, Charles Xavier, Magneto, Mystic et compagnie doivent revenir dans la métropole. Iront-ils prendre une petite pause musicale à Osheaga?

Channing Tatum

AFP

On ne sait pas exactement quand aura lieu le tournage de Gambit, le spin-off de X-Men mettant en vedette Channing Tatum, mais selon la rumeur, c’est cet été que ça se passe.

À LIRE AUSSI : C'est fini entre Channing Tatum et Jenna Dewan

Eugénie Bouchard

Dario Ayala / Agence QMI

La joueuse de tennis est dans le coin pour la Coupe Rogers. Va-t-elle venir dans le fameux after-party du VIP?

Justin Bieber

AFP

On est peut-être dans le champ, mais comme JB est le grand chum de Post Malone, on souhaite fort que le chanteur vienne accompagné de sa douce, Hailey Baldwin.

À LIRE AUSSI : Le nouveau tatouage sur le visage de Post Malone ne fait vraiment pas l'unanimité

Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp et toute la gang de Stranger Things.

Si vous ne le saviez pas, Finn Wolfhard qui joue Mike Wheeler dans Stranger Things sera à Osheaga avec son band, Calpurnia. Dans nos rêves les plus fous, toute la gang sera de la partie pour l'encourager.

Kendall Jenner

AFP

Kendall et Tyler sont d’ultimes BFF dans la vraie vie. Comme il y a des chances que sa sœur y soit, l’aînée va peut-être décider de venir faire son tour également!

Osheaga, ça commence dès le vendredi 3 août jusqu’au dimanche 5 août! Gardez l’œil ouvert!