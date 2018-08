Hexo veut profiter de la possible privatisation du pot en Ontario

L’éventuelle privatisation de la vente de cannabis en Ontario par Doug Ford fait déjà saliver la société québécoise de pot Hexo qui espère bien tirer profit de la demande pour la substance.

« La vente du cannabis en Ontario est une opportunité énorme pour l’industrie et pour Hexo », s’enthousiasme Terry Lake, vice-président à la responsabilité sociale de la société de Gatineau Hydropothecary, aussi appelée Hexo Corp, valorisée à plus de 789 millions $.

En effet, Doug Ford s’apprêterait à ouvrir les vannes du marché du pot récréatif aux détaillants privés dans la province une fois la substance légale, l’automne prochain, une manne qu’Hexo ne manquerait pour rien au monde.

« Si l’opportunité ontarienne s’ouvre, alors Fire & Flower et Hexo vont en bénéficier », estime Terry Lake, un ex-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique passé dans l’industrie de la marijuana.

La semaine dernière, Hexo a investi 10 M$ dans le détaillant de l’Ouest canadien Fire & Flower. Elle possède aujourd’hui 8 % de l’entreprise qui a un permis en Saskatchewan et qui en a une quarantaine dans le collimateur en Alberta.

Ces dernières années, Hexo est passée de 50 à 200 employés, rappelle Terry Lake. Elle prévoit augmenter ce nombre à 400, soit le double, au cours des prochaines années, souligne-t-il.

« On va rester au Québec. Notre maison est au Québec », jure-t-il cependant.

Photo Facebook

Une bannière « Hexo » ?

Signe que les affaires vont bien pour elle, Hexo n’exclut pas d’ouvrir sa propre bannière. « On attend de voir ce qui sera annoncé par la province. On n’a pas pris de décision encore à savoir si on allait chercher une licence en notre propre nom, mais nous examinons toutes les possibilités », précise Terry Lake.

Le haut dirigeant rappelle qu’Hexo a déjà des liens d’affaires avec la Colombie-Britannique pour des produits d’huile à base de cannabis, notamment.

« Nous voulons voir le cannabis québécois partout au pays. “Fièrement fait au Québec” », répète l’homme d’affaires.

En avril dernier, Hexo a annoncé avoir décroché un contrat de cinq ans auprès de la Société des alcools du Québec (SAQ), qui chapeaute la Société québécoise du cannabis (SQDC).

L’un des cofondateurs d’Hexo est Adam Miron, un ex-directeur national des commissions fédérales du Parti libéral du Canada.

La Société québécoise a aussi comme administratrice Nathalie Bourque, qui siège entre autres au conseil d’administration de Couche-Tard.

Mardi, à la fermeture des marchés, l’action d’Hexo s’échangeait à 4,26 $, en hausse de 9 cents ou 2,16 %, par rapport à son prix de 4,14 $ en ouverture de séance.