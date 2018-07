Il faut fuir les parasites destructeurs

La lettre de M-T. B. ce matin m’a renvoyée il y a dix ans alors que je vivais avec un gars qui me considérait comme une vieille chaussette. Nous étions en couple depuis cinq ans et je faisais tout pour lui. On s’était rencontré alors que je sortais d’une relation difficile et que lui cherchait une colocataire pour partager les dépenses.

Comme j’étais en manque d’affection, j’ai pensé que même s’il ne voulait pas entendre parler d’avoir une blonde vu ses mauvaises expériences antérieures, je parviendrais à m’en faire un allié, plus exactement un amoureux, tellement je lui deviendrais indispensable. Et c’est arrivé, assez vite même, puisqu’il avait la fâcheuse tendance à tout me remettre entre les mains.

Toujours est-il qu’un beau matin après cinq ans de vie commune, un peu comme son chum à elle, il m’a lancé de but en blanc avant de quitter pour le travail : « Tu es certainement la fille la plus platte qu’il m’ait été donné de rencontrer dans la vie ! » Une fois le choc absorbé, je me suis dit à moi-même qu’il devait traverser une mauvaise passe, que c’était ses vieux démons qui le reprenaient, lui qui avait vécu une enfance de merde avec des parents de merde.

Mais non. En rentrant ce soir-là il m’a annoncé que malgré tout ce que je faisais pour lui, il ne parvenait plus à me supporter et cherchait un moyen de fuir. Sauf que, comme il me l’a bêtement dit alors, il ne trouvait pas d’autre planque. Donc il restait avec moi en attendant de trouver. Heureusement, la franchise de sa phrase du matin m’était restée en travers de la gorge.

Elle a mijoté dans ma tête les jours suivants. Autant elle me faisait mal, autant elle me semblait être un signal d’alarme pour cesser d’être le souffre-douleur de quelqu’un qui n’avait aucune considération pour moi. Je ne sais pas s’il s’agissait du sursaut de la dernière chance, mais en lisant votre chronique un matin, il y était question de dépendance amoureuse, et je me suis reconnue dans la description que vous en faisiez à partir d’une lettre qui vous était soumise.

Le portrait que vous faisiez de la candidate idéale à être victime d’un prédateur, d’un profiteur de grand chemin, c’était exactement le mien. Croyez-le ou non, j’ai décidé d’investiguer tout ça et de me prendre en main. Dix mois plus tard, je mettais mon parasite à la porte et j’entreprenais une nouvelle vie. J’avoue que ce ne fut pas facile, loin de là. Mais je n’ai jamais rechuté. Aujourd’hui je vis seule, mais en paix. J’espère que M-T. B saura enfin décider pour elle-même et non plus en fonction d’une béquille qui ne lui sert qu’à s’enfoncer encore plus.

Enfin libre de toute dépendance

La dépendance affective est d’autant plus difficile à déloger qu’elle a pris racine dans l’enfance. Quand une estime de soi dépend du regard de l’autre sur nous, on a toujours l’impression qu’il faut en faire plus pour enfin la mériter. Ce qui est la meilleure façon de tourner en rond sans jamais atteindre notre but, car l’estime de soi se trouve en soi.