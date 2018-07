Indonésie: interdiction d’un mouvement extrémiste lié à l’EI

Un tribunal indonésien a interdit mardi le mouvement extrémiste islamiste Jamaah Ansharut Daulah (JAD) impliqué dans des attentats meurtriers en Indonésie, et qui a fait allégeance au groupe jihadiste État islamique (EI).

« Nous prononçons l’interdiction de l’organisation » JAD, a déclaré le président du tribunal du district de Jakarta Sud, Aris Bawono Langgeng.

Le parquet a estimé que cette interdiction pourrait créer un précédent pour démanteler d’autres organisations affiliées à l’EI dans l’archipel d’Asie du Sud-Est, pays musulman le plus peuplé au monde.

De son côté, l’avocat de la défense a indiqué qu’il ne ferait pas appel de la décision du tribunal.

L’État indonésien avait sollicité la justice pour réclamer l’interdiction de ce mouvement.

Les attaques à Jakarta en 2016 et les récents attentats-suicide à Surabaya, deuxième ville d’Indonésie, ont été fomentés par le JAD, selon les autorités, et revendiquées par l’EI.

Treize personnes avaient été tuées en mai à Surabaya et autant d’assaillants avaient péri dans ces attentats-suicide contre des églises et la police dans la deuxième ville d’Indonésie. Deux fillettes de 9 et 12 ans figuraient parmi les assaillants qui se sont fait exploser.

Le leader spirituel du JAD, Aman Abdurrahman, avait été condamné à mort en juin pour son implication dans les attentats de Jakarta le 14 janvier 2016, dans lesquels quatre personnes avaient été tuées, de même que quatre assaillants.

Fondé en 2015, le JAD s’était fait connaître par ces attaques dans la capitale indonésienne. Il a aussi fomenté d’autres attentats-suicide en 2017, dans lesquels trois policiers avaient été tués et des dizaines de personnes blessées dans une gare routière bondée de Jakarta.