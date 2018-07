J.A. Happ souffre de la maladie pieds-mains-bouche

Le lanceur des Yankees de New York J.A. Happ pourrait rater son départ de samedi contre les Red Sox, à Boston, car il a contracté la maladie pieds-mains-bouche.

La nouvelle a été rapportée par le quotidien «New York Post», mardi.

Il s’agit d’un deuxième cas de maladie pieds-mains-bouche chez un lanceur new-yorkais récemment. Noah Syndergaard, des Mets, a été placé sur la liste des blessés de 10 jours dimanche dernier pour cette raison.

Happ est passé des Blue Jays de Toronto aux Yankees le 26 juillet en retour du joueur d’avant-champ Brandon Drury et du voltigeur Billy McKinney. À son premier départ avec New York, trois jours plus tard, il a aidé sa nouvelle équipe à défaire les Royals de Kansas City 6-3 en ne concédant qu’un point en six manches.

L’artilleur de 35 ans a une fiche de 11-6 cette saison. En 120 manches sur la butte, il a maintenu une moyenne de points mérités de 4,05, en plus de réussir 132 retraits au bâton.